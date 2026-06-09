Украинский летчик: Россияне начинают бежать с Кинбурнской косы 9.06.2026, 21:07

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Кинбурнская коса

Фото: Shutterstock

ВСУ смогут взять ее под контроль.

Российские войска оставляют позиции на оккупированной Кинбурнской косе. Они понимают, что у ВСУ может появиться возможность форсировать Днепр. Враг понимает, что может оказаться в полном окружении.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан озвучил «24 Каналу» мнение, что выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен путем наземной операции после выполнения воздушной. По его словам, сейчас идет подготовка к операции.

Роман Свитан отметил, что сначала нужно провести воздушную операцию, а затем – наземную. Взять под контроль возможно только, когда нога пехотинца ступает на землю. Движение можно начинать от Скадовска.

- Сначала нужно брать под контроль Скадовск. Выход на Скадовск возможен с нескольких направлений. Но оптимальное – через Херсон, Олешки, Голую Пристань. Дорога там проложена не просто так, – сказал военный эксперт.

Если будет создана группировка на правом берегу, плацдарм на левом, а дальше – движение в сторону Скадовска. Россияне бегут с Кинбурнской косы, потому что понимают, что у ВСУ может появиться возможность форсировать Днепр.

- То есть выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен в наземной операции после выполнения воздушной. Тогда россияне окажутся в полном окружении на Кинбурнской косе, зажаты Днепром, Черным морем, нашим фронтом. Поэтому они уже начинают понемногу оттуда уходить. А подготовка операции уже заметна, – пояснил полковник запаса ВСУ.

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