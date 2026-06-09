Топ-4 фильма с ярким сюжетом
- 9.06.2026, 21:13
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В каждом из них сыграла непревзойденная Анджелина Джоли.
За свою карьеру легендарная Анджелина Джоли снялась во многих фильмах. В материале «24 Канала» читайте о некоторых из них.
«Кутюр» (2026)
Рейтинг IMDb: 5.7/10
Сюжет разворачивается вокруг трех женщин, чьи судьбы пересекаются во время Недели моды в Париже. Максин – известный режиссер, которая узнает о тяжелой болезни; Ада – модель из Северного Судана, ожидания которой о мире высокой моды не оправдались; Анжель – визажистка, которая привыкла работать за кулисами.
«Джиа» (1998)
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Это биографическая драма об американской топ-модели Джие Каранджи. С 17 лет девушка работала в заведении своего отца, пока не согласилась попробовать себя в роли фотомодели.
Первая фотосессия Джии была довольно скандальной, однако сделала ее известной.
«Прерванная жизнь» (1999)
Рейтинг IMDb: 7.3/10
События происходят в конце 1960-х годов. Это история о Сюзанне Кейсен, которая попала в психиатрическую больницу для проблемных молодых женщин.
«Подмена» (2008)
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Лос-Анджелес, 1928 год. Мать-одиночка Кристин Коллинз возвращается домой и видит, что ее сын Уолтер исчез. Через пять месяцев в Иллинойсе находят мальчика, но оказывается, что это не ее сын. Власти не верят женщине, а ее союзником становится священник, который может разоблачить коррупцию в полицейском департаменте и правительстве Лос-Анджелеса.