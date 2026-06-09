закрыть
9 июня 2026, вторник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-4 фильма с ярким сюжетом

  • 9.06.2026, 21:13
  • 1,000
Топ-4 фильма с ярким сюжетом
Фото: Shutterstock

В каждом из них сыграла непревзойденная Анджелина Джоли.

За свою карьеру легендарная Анджелина Джоли снялась во многих фильмах. В материале «24 Канала» читайте о некоторых из них.

«Кутюр» (2026)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Сюжет разворачивается вокруг трех женщин, чьи судьбы пересекаются во время Недели моды в Париже. Максин – известный режиссер, которая узнает о тяжелой болезни; Ада – модель из Северного Судана, ожидания которой о мире высокой моды не оправдались; Анжель – визажистка, которая привыкла работать за кулисами.

«Джиа» (1998)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Это биографическая драма об американской топ-модели Джие Каранджи. С 17 лет девушка работала в заведении своего отца, пока не согласилась попробовать себя в роли фотомодели.

Первая фотосессия Джии была довольно скандальной, однако сделала ее известной.

«Прерванная жизнь» (1999)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

События происходят в конце 1960-х годов. Это история о Сюзанне Кейсен, которая попала в психиатрическую больницу для проблемных молодых женщин.

«Подмена» (2008)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Лос-Анджелес, 1928 год. Мать-одиночка Кристин Коллинз возвращается домой и видит, что ее сын Уолтер исчез. Через пять месяцев в Иллинойсе находят мальчика, но оказывается, что это не ее сын. Власти не верят женщине, а ее союзником становится священник, который может разоблачить коррупцию в полицейском департаменте и правительстве Лос-Анджелеса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников