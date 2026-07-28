У белорусов до 35 лет почти не фиксируют новых случаев одного серьезного инфекционного заболевания 28.07.2026, 9:44

Благодаря проводимой длительное время массовой вакцинации.

У белорусов в возрасте до 35 лет почти не встречаются новые случаи гепатита В. Об этом сообщила во время пресс-конференции 27 июля заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Специалистка отметила, что дети и взрослые в возрасте до 35−38 лет «очень хорошо в своем большинстве защищены от этого заболевания».

— В возрастной категории до 35 лет мы почти не видим случаев острых и хронических гепатитов, — сообщила Ирина Глинская.

Спикер подчеркнула, что таких результатов удалось добиться благодаря проводимой длительное время массовой вакцинации. В Беларуси бесплатная прививка против гепатита В предусмотрена для детей с 12 часов жизни.

«Более 97% детей в возрасте до года ежегодно получают вакцинацию против гепатита В, и эта защита сохраняется длительный период, 20 лет и более», — сказала Ирина Глинская.

Бесплатную вакцину получают и взрослые, которые имеют более высокий риск заражения. В эту категорию включаются, например, медики и люди, которые живут вместе с пациентом с гепатитом В.

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