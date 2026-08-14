В Германии ввели новые условия для украинских мужчин 21 14.08.2026, 7:00

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Временную защиту смогут получить мужчины призывного возраста, выполнившие воинскую обязанность.

Германия изменила правила предоставления временной защиты для части украинских мужчин призывного возраста. Новые ограничения касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, прибывших в страну после 31 июля 2026 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

Изменения связаны с вступлением в силу соответствующего пункта решения Совета ЕС. Отныне временную защиту смогут получить мужчины призывного возраста, выполнившие воинскую обязанность. Для этого они должны подтвердить, что выехали из Украины на законных основаниях или имеют освобождение от военной службы.

В то же время новые правила не распространяются на мужчин, которые находились в Германии до 31 июля 2026 года и уже получили временную защиту. Для них статус, как и для других украинских беженцев, автоматически продлевается до марта 2028 года.

Украинские мужчины мобилизационного возраста, не имеющие оснований для получения временной защиты, но желающие остаться в Германии, могут подать заявление о предоставлении убежища. Такие обращения Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) будет рассматривать в индивидуальном порядке.

В то же время в немецком МВД не исключили возможности депортации тех украинцев, у которых не будет законных оснований для пребывания в стране.

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