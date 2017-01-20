Парень из Гродно сам сделал сноубайк и гоняет по склонам 20.01.2017, 17:07

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Необычный велосипед с лыжами вместо колес на заснеженных склонах в лесопарке Пышки неизменно привлекает внимание прохожих.

Автор сноубайка — гродненский кузнец Владимир Сыраквашин готов дать покататься на этом зимнем транспорте любому желающему и с удовольствием рассказывает о своем изделии ручной работы, пишет tut.by.

— Даже хотел сдавать сноубайк на прокат, — разговаривал по этому поводу с администрацией горнолыжного курорта под Гродно. Но оказалось, что на сноубайк нужны документы производителя. А кто их даст? Я же сам все сделал. Поэтому катаемся я, мои друзья и все, кто видит и начинает интересоваться этим средством передвижения.

На создания сноубайка парня вдохновил похожий экземпляр, который гродненец увидел в Друскининкае.

— Решил, что смогу тоже сделать что-то подобное. Посмотрел в интернете нужную информацию и взялся за осуществление задуманного.

Раму для сноубайка Владимиру принес друг, а на всю работу по созданию экстремального зимнего транспорта ушло два дня.

Единственный минус необычного велосипеда — у него нет тормозов: замедлять ход приходится ногами.

— На этих склонах, — показывает на небольшую горку Владимир, — кататься не так страшно, а вот я недавно опробовал сноубайк на склоне в горнолыжном курорте «Олимп» в Коробчицах — вот это настоящий адреналин. Чтобы второй раз прокатиться по той горке — это надо крепко задуматься и снова решиться на спуск. Потому что скорость на съезде достигается довольно приличная. От чего даже перехватывает дыхание.

В планах у гродненского Кулибина — создание водного велосипеда.

— Хочу сделать велосипед на больших камерах и прокатиться на нем по реке. Но это уже летом. А пока лежит снег — надо пользоваться сноубайком.

Помимо создания необычного велосипеда, Владимир делает из металлолома различные оригинальные скульптуры. О них он говорит, что это тоже хобби, а на хлеб себе он зарабатывает кузнечными услугами.