Барак Обама и Дональд Трамп пожали друг другу руки 1 20.01.2017, 17:53

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Инаугурация 45-го президента США состоится сегодня, 20 января, в 20:00 по минскому времени в Вашингтоне.

Кандидат от Республиканской партии и миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп заменит на посту Барака Обаму, приняв присягу и произнеся свою первую речь в качестве американского президента. Главная церемония состоится в Белом доме. Церемония принятия присяги произойдет на ступенях перед зданием Капитолия. Опросы за прошедшую неделю показывают, что Трамп станет главой Белого дома, как наименее популярный президент в течение четырех десятилетий, пишет zn.ua.

Дональд Трамп с супругой уже посетили церковь, и направились в Белый дом на встречу с семьей Обамы. Там Барак Обама и Дональд Трамп встретились и пожали друг другу руки.

По состоянию на 19-00 по минскому времени Трамп с супругой и семьей прибыли в Капитолий.

Основные инаугурационные мероприятия растянутся на три дня — с 19 по 21 января.