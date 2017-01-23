Януковича вызвали на допрос в Киев

Януковича вызвали на допрос в Киев3
- 23.01.2017, 21:56
Беглому президенту хотят вручить уведомление об изменении подозрения в деле о госизмене.
Генпрокурора опубликовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает korrespondent.net.
Как известно, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны.
В документах сказано, что экс-президент проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус «В».
Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января для вручения уведомления «об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого» в уголовном деле о госизмене.
Другой повесткой его вызывают 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного дела.
Ранее Янукович пожаловался в суд на ГПУ, заявив, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены «незаконно». Он отметил, что не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых его подозревают.