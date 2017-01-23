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Януковича вызвали на допрос в Киев

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  • 23.01.2017, 21:56
Виктор Янукович
Фото: Reuters

Беглому президенту хотят вручить уведомление об изменении подозрения в деле о госизмене.

Генпрокурора опубликовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает korrespondent.net.

Как известно, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны.

В документах сказано, что экс-президент проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус «В».

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января для вручения уведомления «об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого» в уголовном деле о госизмене.

Другой повесткой его вызывают 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного дела.

Ранее Янукович пожаловался в суд на ГПУ, заявив, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены «незаконно». Он отметил, что не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых его подозревают.


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