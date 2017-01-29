Муса Таипов: В РФ начался набор международных террористов 8 29.01.2017, 19:35

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В распоряжении правозащитника есть документы, свидетельствующие о подготовке РФ «террористической деятельности по всему миру».

В России начался отбор специалистов для выполнения «деликатных» поручений внутри страны и за рубежом. Кандидатов ищут в общественных организациях ветеранов различных войн, которые за последние десятилетия вели СССР и Россия.

Об этом сообщил чеченский политэмигрант и правозащитник Муса Таипов со ссылкой на бывшего сослуживца, ветерана советско-афганской войны.

В распоряжении правозащитника оказались копии страниц большой «анкеты-опросника» с грифом «конфиденциально», которая поступает в адрес руководителей ветеранских обществ. Муса Таипов опубликовал документ на своей странице в Facebook.

«Характер вопросов показывает, что режим вошел в стадию необратимости. И дело здесь уже не только в Украине. Для того, чтобы воевать в Украине не требуется «знание иностранных языков». Речь может идти только о террористической деятельности по всему миру. Внимательно перечитайте «опросник» и многое поймете», - написал Таипов.