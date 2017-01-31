Бобруйчанка отбила у милиции тысячу подписей за отмену декрета о «тунеядцах» 16 31.01.2017, 12:52

1,960

Галина Смирнова

Активистка требует у прокуратуры наказать милиционеров за нарушение ее прав.

Тысячу подписей против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» у Галины Смирновой забрали 29 января вскоре после ее встречи с «депутатом» «палаты представителей» Виталием Власевичем. У него активистка требовала поспособствовать отмене декрета. В милиции, по словам активистки, она пробыла три часа без предъявления обвинения и ее отпустили.

30 января Галину Смирнову пригласили прийти в милицию за заполненными подписными листами. Там активистка пробыла почти два с половиной часа. Был составлен протокол опроса, сообщает «Радыё Свабода».

«Подписи отдали. Мне сказали, что была проведена проверка их подлинности и подписчики подтвердили, что подписывались против декрета. Милиционер упрекал, что в прессе была подана недостоверная информация относительно составления административного протокола, а его никто не составлял», - рассказала о разговоре в милиции Галина Смирнова.

Она поблагодарила прессу за резонанс об изъятых милицией подписных листах.

«Подписи на месте, и только благодаря поддержке прессы удалось их вернуть. Чувствовалось, что существует боязнь огласки», - отметила активистка

Галина Смирнова составила заявление в бобруйскую прокуратуру на действия милиционеров, которые задержали ее 29 января. В жалобе она отмечает, что ей в милиции отказывались говорить, в чем конкретно ее обвиняют, не допускали представителя защиты ее интересов и использовали против него физическую силу, выдворяя из кабинета.

«Сотрудник милиции Рудько заявил мне, что я задержана за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (проведение несанкционированного пикета)», - написала в заявлении активистка.

Она также отметила, что «под угрозой физической силы сотрудники милиции завладели ее личными вещами». Кроме того ей отказались давать копию документов, которые были на нее составлены.

Смирнова просит прокуратуру провести проверку и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые нарушили ее права.