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Новый министр культуры «отличился» высказыванием о дубляже фильмов на белорусский язык

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  • 1.10.2017, 22:05
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Юрий Бондарь
Фото: ctv.by

Как и ожидалось, никаких изменений в культуре не предвидится.

В прошлый четверг, 28 сентября, Александр Лукашенко решил заменить многих руководящих лиц на другие. Так в стране появился новый ректор БГУ, министр информации и министр культуры. И последний из них уже успел немного рассказать о своих взглядах на мир. Во время интервью для телевидения Юрий Бондарь (так теперь зовут министра культуры) рассказал, что думает про частную инициативу дубляжа фильмов на беларуский язык, пишет «Наша Нива».

«Это здорово, это нормальное движение, но не знаю, насколько это должно приобретать государственный масштаб. Этим успешно занимаются частные студии. Хотя существует другая сторона: имеем ли мы право вмешиваться в творческую идею создателя фильма?» – заявил Бондарь.


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