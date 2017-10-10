Каких «сюрпризов» от коммунальщиков ждать белорусам в 2018 году?4
- 10.10.2017, 9:54
- 1,601
Эксперты прогнозируют, как минимум, два повышения тарифов на услуги ЖКХ.
По информации СМИ, в Беларуси с 1 января могут увеличиться тарифы за потребленную сверх нормы воду в многоквартирных жилых домах.
Кроме того, предлагается снизить тарифы на тепловую энергию для «пустующего» жилья, где никто не прописан. Такие предложения содержатся в проекте документа, который разослан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений.
Кроме того, разработаны новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пишет zautra.by.
Ковалкин: Будет плановый рост по всем показателям и постепенное доведение тарифов до 100% оплаты
Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин считает, что резких скачков по коммунальным тарифам в ближайшее время ожидать не стоит.
– Скорее всего, будет плановый рост по всем показателям и постепенное доведение тарифов до стопроцентной оплаты.
По мнению экономиста, повышения тарифов на отопление и подогрев воды стоит ожидать уже ближе к весне – когда людям нужно будет платить по жировкам меньше всего.
Ничего удивительного экономист не видит и в повышении тарифов для пустующих помещений.
– Эта политика была заявлена больше двух лет назад, когда выяснилось, что есть достаточно много пустующих помещений. То есть, там не живут люди и не происходит хозяйственная активность. И чтобы как-то стимулировать вовлечение этих помещений в оборот, будут повышаться ставки на услуги ЖКХ, — считает Владимир Ковалкин.
По словам экономиста, эти меры коснуться лишь небольшой части субъектов хозяйствования и владельцев квартир и почти не затронут большую часть населения.
Борнукова: Чтобы избавится от перекрестного субсидирования, Беларуси понадобится около 3-5 лет
Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова замечает, что повышение тарифов для Беларуси – это неизбежный процесс.
– Это большой источник неэффективности в экономике, – подчеркивает эксперт.
По словам экономиста, международные кредиторы уже давно советуют Беларуси первым делом избавиться от субсидий на услуги ЖКХ в формате «для всех» и перейти к поддержке слоев населения, которые в ней действительно нуждаются.
– Думаю, что повышение тарифов будет. Рост тарифов будет идти более высокими темпами. Но отопление, которое составляет львиную долю суммы в жировки зимой, пока не будут выводить на стопроцентное покрытие тарифа, что позволит сохранить какой-то уровень субсидий для всех, – отмечает собеседница.
В то же время, по мнению Катерины Борнуковой, как только остальные тарифы выйдут на уровень полного покрытия, правительство возьмется за повышение ставок на отопление.
В этой ситуации государству важно заниматься активным продвижением программ, которые помогут населению адаптироваться к высоким тарифам.
– Должно быть движение по установке счетчиков. Если счетчики воды и электроэнергии уже установили многие, то счетчики тепла есть у малого процента населения. И так как в будущем придется поднимать тарифы на отопление, это первое, чем должно озаботиться правительство.
По мнению экономиста, чтобы избавится от перекрестного субсидирования, Беларуси понадобится около 3-5 лет, а до этого момента белорусам стоит быть готовыми к регулярному повышению коммунальных тарифов.