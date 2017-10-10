Каких «сюрпризов» от коммунальщиков ждать белорусам в 2018 году? 4 10.10.2017, 9:54

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Эксперты прогнозируют, как минимум, два повышения тарифов на услуги ЖКХ.

По информации СМИ, в Беларуси с 1 января могут увеличиться тарифы за потребленную сверх нормы воду в многоквартирных жилых домах.

Кроме того, предлагается снизить тарифы на тепловую энергию для «пустующего» жилья, где никто не прописан. Такие предложения содержатся в проекте документа, который разослан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений.

Кроме того, разработаны новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пишет zautra.by.

Ковалкин: Будет плановый рост по всем показателям и постепенное доведение тарифов до 100% оплаты

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин считает, что резких скачков по коммунальным тарифам в ближайшее время ожидать не стоит.

– Скорее всего, будет плановый рост по всем показателям и постепенное доведение тарифов до стопроцентной оплаты.

Владимир Ковалкин

По мнению экономиста, повышения тарифов на отопление и подогрев воды стоит ожидать уже ближе к весне – когда людям нужно будет платить по жировкам меньше всего.

Ничего удивительного экономист не видит и в повышении тарифов для пустующих помещений.

– Эта политика была заявлена больше двух лет назад, когда выяснилось, что есть достаточно много пустующих помещений. То есть, там не живут люди и не происходит хозяйственная активность. И чтобы как-то стимулировать вовлечение этих помещений в оборот, будут повышаться ставки на услуги ЖКХ, — считает Владимир Ковалкин.

По словам экономиста, эти меры коснуться лишь небольшой части субъектов хозяйствования и владельцев квартир и почти не затронут большую часть населения.

Борнукова: Чтобы избавится от перекрестного субсидирования, Беларуси понадобится около 3-5 лет

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова замечает, что повышение тарифов для Беларуси – это неизбежный процесс.

– Это большой источник неэффективности в экономике, – подчеркивает эксперт.

Екатерина Борнукова

По словам экономиста, международные кредиторы уже давно советуют Беларуси первым делом избавиться от субсидий на услуги ЖКХ в формате «для всех» и перейти к поддержке слоев населения, которые в ней действительно нуждаются.

– Думаю, что повышение тарифов будет. Рост тарифов будет идти более высокими темпами. Но отопление, которое составляет львиную долю суммы в жировки зимой, пока не будут выводить на стопроцентное покрытие тарифа, что позволит сохранить какой-то уровень субсидий для всех, – отмечает собеседница.

В то же время, по мнению Катерины Борнуковой, как только остальные тарифы выйдут на уровень полного покрытия, правительство возьмется за повышение ставок на отопление.

В этой ситуации государству важно заниматься активным продвижением программ, которые помогут населению адаптироваться к высоким тарифам.

– Должно быть движение по установке счетчиков. Если счетчики воды и электроэнергии уже установили многие, то счетчики тепла есть у малого процента населения. И так как в будущем придется поднимать тарифы на отопление, это первое, чем должно озаботиться правительство.

По мнению экономиста, чтобы избавится от перекрестного субсидирования, Беларуси понадобится около 3-5 лет, а до этого момента белорусам стоит быть готовыми к регулярному повышению коммунальных тарифов.