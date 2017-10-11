Власти Каталонии все-таки подписали «декларацию о независимости» от Испании 11.10.2017, 8:01

Правовой статус документа пока неясен.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон и депутаты партий CUP и Junts pel Sí подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что этот документ не вступает в силу. Полный текст декларации публикует El Pais (перевод – РБК).

Перед тем как подписать декларацию, Пучдемон выступил перед каталонским парламентом. Он заявил, что благодаря референдуму власти региона получили мандат на провозглашение независимости Каталонии. Само провозглашение Пучдемон предложил отложить на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения [с Мадридом. — РБК], чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», — подчеркнул Пучдемон.

Документ о независимости Каталонии не был согласован со всеми депутатами парламента, но на нем стоит герб женералитета (правительства региона). El Mundo пишет, что подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и был необходим для удовлетворения партий, выступающих за отделение — левой CUP и объединению депутатов Junts pel Sí.