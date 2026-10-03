Сколько чашек кофе нужно пить каждый день, чтобы жить дольше 9 3.10.2026, 14:46

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Новые рекомендации кардиологов.

Ежедневное употребление нескольких чашек кофе может способствовать укреплению здоровья сердца и сосудов, а также снижает общий риск преждевременной смерти.

Об этом говорится в новом официальном заявлении Американской ассоциации сердца, проанализировавшем последние научные исследования о влиянии кофеина и кофе на организм, передает Science Sphere.

Сколько кофе нужно пить для максимальной пользы

Ученые исследовали связь кофе с давлением, сердечным ритмом, ишемической болезнью сердца, инсультом, сердечной недостаточностью и диабетом 2 типа. Результаты показали, что для большинства здоровых взрослых безопасна доза до 400 мг кофеина в день (примерно от 3 до 5 стандартных чашек).

Однако самый низкий риск общей смертности наблюдается при умеренной дозе — от 2 до 4 чашек кофе в день.

При этом для отдельных угроз здоровью существует своя «идеальная доза»:

3–4 чашки в день снижают риск возникновения инсульта до минимума;

около 4 чашек в день связаны с низким риском развития сердечной недостаточности.

Кроме того, регулярное употребление напитка ассоциируется со снижением риска развития диабета 2 типа и ишемической болезни сердца.

Дело не только в кофеине

Интересно, что положительный эффект показывает как обычный кофе, так и напиток без кофеина. Это свидетельствует о том, что защитные свойства кофе оказывают другие полезные соединения и входящие в его состав антиоксиданты.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на общую пользу, кардиологи предостерегают от чрезмерного увлечения напитком. Кофеин может временно повышать АД, ухудшать сон или вызывать учащенное сердцебиение. Беременным женщинам, людям с определенными заболеваниями сердца и людям с высокой чувствительностью к кофеину следует ограничить употребление кофе.

Также специалисты отмечают: добавление большого количества сахара, жирных сливок или сладких сиропов может свести на нет все благоприятное значение кофе для здоровья. Для большинства взрослых людей именно умеренный уровень (2-4 чашки в день) является отличным дополнением к здоровому образу жизни.

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