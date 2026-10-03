Умерла основательница белорусского ансамбля «Хорошки»4
- 3.10.2026, 14:59
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Артистке было 90 лет.
В возрасте 90 лет умерла основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» Валентина Гаевая, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Причина смерти не называется.
В 1965 году Валентина Гаевая окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС. С января 1974 стала художественным руководителем и главным балетмейстером хореографического ансамбля «Хорошки».
«Более полувека имя легендарной артистки неразрывно связано с исследованием, переосмыслением, возрождением и популяризацией белорусского культурного наследия», — сообщили в Минкульте.