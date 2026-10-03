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Умерла основательница белорусского ансамбля «Хорошки»

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  • 3.10.2026, 14:59
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Умерла основательница белорусского ансамбля «Хорошки»
Валентина Гаевая

Артистке было 90 лет.

В возрасте 90 лет умерла основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» Валентина Гаевая, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Причина смерти не называется.

В 1965 году Валентина Гаевая окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС. С января 1974 стала художественным руководителем и главным балетмейстером хореографического ансамбля «Хорошки».

«Более полувека имя легендарной артистки неразрывно связано с исследованием, переосмыслением, возрождением и популяризацией белорусского культурного наследия», — сообщили в Минкульте.

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