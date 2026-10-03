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Россия опозорилась с роботизированным танком «Штурм»: что с ним не так

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  • 3.10.2026, 15:14
  • 3,894
Россия опозорилась с роботизированным танком «Штурм»: что с ним не так

Аналитики уже признали эту технику морально устаревшей и неэффективной.

Российские военные провели испытания новой беспилотной бронемашины, созданной специально для штурма городов. Однако профильные аналитики уже признали эту технику морально устаревшей и неэффективной в условиях современной войны, передает «24 канал».

Как сообщает «УралВагонЗавод», презентация роботизированного танка «Штурм» состоялась в ходе учений «Центр-2026» на Чебаркульском полигоне.

Что известно о танке «Штурм»

Основой для новой машины стали советские танки Т-72 и Т-90.

«Штурм» оснастили 125-миллиметровой пушкой с укороченным стволом, рассчитанной на ближние бои.

Кроме того, машина получила бульдозерный отвал для расчистки завалов и круговую защиту от противотанковых гранатометов.

По замыслу разработчиков, машина должна двигаться в первых эшелонах, выявлять огневые точки в городской застройке и уничтожать их.

Управлять танком можно как дистанционно, так и традиционно, ведь внутри оставили места для экипажа.

Однако для беспилотного режима требуется еще одна отдельная машина с пилотами, которая будет сопровождать «Штурм».

Почему эксперты критикуют разработку

Специалисты Центра анализа стратегий и технологий скептически оценили новинку. Они отмечают, что такой подход не позволяет эффективно выполнять задачи на современном поле боя. «Во времена штурма линии Маннергейма это, пожалуй, могло быть актуально», – говорится в сообщении аналитиков.

«Главной проблемой является система дистанционного управления, которая работает только в пределах прямой видимости. Любое препятствие или работа средств радиоэлектронной борьбы сразу обрывает связь с машиной

Все это работало бы, если бы танком можно было управлять, условно говоря, с другого конца земли и если бы связь нельзя было заглушить», – пояснил исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

Ранее сообщалось, что российские военные во время механизированного штурма применили танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты «Арена-М ». Система смогла перехватить украинские FPV-дроны, атаковавшие танк.

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