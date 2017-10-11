Виктор Марчик: Если власти продолжат лезть в карман, то люди взорвутся 6 11.10.2017, 13:55

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Виктор Марчик

«Благодаря» новым декретам люди выйдут на Площадь.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил бывший предприниматель, слонимский представитель Белорусского Национального Конгресса Виктор Марчик, комментируя возможное введение декрета «Об обеспечительном депозите», согласно которому бизнесменам предлагают предварительно внести на спецсчет 50 тысяч рублей, чтобы в будущем не попасть в СИЗО.

- На мой взгляд, это банальный шантаж бизнесменов. У властей нет денег и они ищут способы и места, откуда выкачать средства. Решили вот с помощью подобного декрета попробовать. Если бизнесмены положат эти 50 тысяч на счет, то власти смогут деньги «прокручивать». А так как сейчас в стране ничего не меняется к лучшему и перемен при этой системе не предвидится, то эти деньги тоже будут расфуканы.

Сначала они попросят 50 тысяч, потом 70, а потом и сто. Будут доить, доить и доить. Уверен, что тех, кто внесет деньги, власти специально будут ловить, чтобы выкачать как можно больше, потому что раз они внесли деньги, то значит у них есть «серые схемы» и они подстраховываются. То есть, хочу подчеркнуть еще раз, что считаю введение подобного декрета - шантажом со стороны властей.

- А какова экономическая ситуация у слонимских предпринимателей?

- Знаете, если летом у ИП есть еще какая-то возможность заработать, то сейчас они несут убытки. Просвета нет. А устроиться на работу в таком маленьком городе очень тяжело. Банк вакансий предлагает рабочие места с очень маленькими зарплатами. Люди не хотят трудоустраиваться, потому что будут работать только для оплаты коммуналки. Предприниматели вроде бы как заняты, надеятся на изменения и тратят заработанное раньше. Семейный бюджет мельчает.

Мое мнение, что если ничего не изменится, если к нам продолжат лезть в карман, то люди взорвутся. Белорусы выйдут на Площадь, ведь деваться уже будет некуда. Будет бунт.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.