Что видно с минских крыш ночью 12.10.2017, 15:23

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Ночью Минск выглядит совсем не так, как днем.

Это справедливо и во время прогулок по улицам, и во время прогулок по… крышам. The Village Беларусь рассказывает, что можно увидеть с минских крыш ночью.

Улица Алибегова

С крыши на улице Алибегова из-за панелек по улице Гурского хорошо виден ярко освещенный проспект Дзержинского, пересекающий проспект Жукова. Вдали, в самом начале «Дзержинки», видны бизнес-центр Rubin Plaza 1и гостиница Renaissance 2. Еще дальше за ними высится «кособокое» здание экспертно-криминалистического центра МВД на «Володарке» 3. Еще дальше светится башенка часового завода 4. А на самом горизонте как будто проглядывает абрис Национальной библиотеки 5. Чуточку правее — еле различимый серый силуэт антенны-«глушилки» 6 на Золотой Горке.

Немига

С крыши жилого дома Мусинского на улице Немига можно увидеть, помимо очевидных Троицкого предместья и жилого дома «У Троицкого», еще несколько примечательных зданий. Внимательный читатель разглядит четыре дома-«кукурузы» по улице Веры Хоружей 1234. Между ними притаились дома-«соты», они же дома-«рашпили» архитектора Александра Белоконя 5. Чуть ближе к зеленой зоне вдоль Богдановича видны более низкие здания бывшего НИИ галургии — мы его знаем по ресторану и казино «Белая вежа» 6, а правее - одного из корпусов завода «Горизонт» 7.

Лебяжий

С крыши одного из домов микрорайона Лебяжий на День независимости можно было увидеть не только праздничный салют, но и интересные здания. На переднем плане, конечно, выделяются бизнес-центр Riviera Plaza и спортивный комплекс «Минск-Арена» 2, а между ними — комплекс строений университета физкультуры 3. Сами вспышки салюта зависли над высотками по улице Леси Украинки 4. Чуть правее можно видеть телебашню 5, а словно бы рядом с нею — гостиницу «Беларусь» 6. Но эта близость обманчива: между объектами полтора километра по прямой, просто стоят они почти на одной линии. А вот жилой комплекс «У Троицкого» (он же «дом Чижа») намного ближе к гостинице, но из-за угла съемки и перспективы кажется сильно дальше 7.

Площадь Калинина

С крыши на площади Калинина много чего видать даже ночью. Педагогический университет на площади Независимости 1и тут же башенки Красного костела 2, здание экспертно-криминалистического центра МВД на «Володарке» 3и колокольни костела Пресвятой Девы Марии на площади Свободы 4. Колокольни Свято-Духова Кафедрального Собора тоже можно разглядеть 5, а заодно и башенку «Дома под шпилем» на углу улиц Красная и Коммунистическая 6. Слабо светится серая масса жилого дома с торговым центром «На Немиге» 7. У правого края снимка, наоборот, ярко горит фронтон главного здания БНТУ 8, а за ним хорошо видны башни зданий на площади Якуба Коласа: полиграфкомбината и завода имени Орджоникидзе 9. Наконец, в самом центре ярко светится теплым ламповым цветом башенка ЦУМа 10.

Станция метро Фрунзенская

Вид с одного из домов вдоль улицы Романовская Слобода из-за вечерней темноты и снегопада открывает не слишком много примечательного. Тем интереснее увидеть некоторые детали. Вот с самого левого края выглядывает угол дома Мусинского с ТД «На Немиге» 1, вон видна башенка КГБ 2 и башня с часами напротив 3— там, где долгие годы был магазин «Узвышша», а сейчас кафе «Васількі». А справа от часов еле-еле видны голубоватые огоньки — похоже, это светится одна из привокзальных башен «Ворот города» по улице Кирова 4.

Студенческая деревня

Вид с жилого комплекса «Дружба» через улицу Чюрлениса на Студенческую деревню. В левой части снимка — ее последнее, недостроенное восьмое общежитие 1. Власти обещают, что к Европейским играм в 2019–м сдадут его в строй (и заселят туда участников игр). За общежитиями видны высотки бизнес-центра «Титан» 2 и жилого комплекса «Московский квартал» 3у станции метро «Петровщина». А у самого правого края кадра — комплекс 9–й городской клинической больницы на Семашко 4.

Улица Восточная

Вид с дома по улице Восточной на новостройку вдоль улицы Леонида Беды над частным сектором Северного поселка. Слева проходит 2-я Базисная улица 1, справа — 1-я Поселковая улица 2. Сам дом № 45 по Леонида Беды 3 на деле выкрашен в разные оттенки зеленого, но в свете уличных фонарей и собственных окон видится желто-песочным. Кстати, номинально это два дома, которые соединяются лишь тонкими металлическими балками, но у обоих секций почему-то один адрес на двоих.

Улица Филимонова

В глаза сразу бросаются жилой комплекс «Аквамарин» и дом № 55 по Филимонова 2. На заднем плане – жилые высотки с узорами и смальтовой мозаикой Александра Кищенко «Минск – город культуры» 3. А за одной из дальних высоток этой серии, которые стоят ближе к улице Кедышко, выглядывает уголок треугольной в плане гостиницы «Агат» 4 при институте повышения квалификации «Кадры индустрии».

Улица Червякова

С крыши на улице Червякова можно рассмотреть недостроенную гостиницу Hyatt на Комсомольском озере 1, кинотеатр «Москва» между двумя однотипными зданиями по проспекту Победителей 2 и торговый центр Galleria Minsk по соседству 3. Дальше снова экспертно-криминалистический центр МВД на «Володарке» 4, бизнес-центр Royal Plaza 5, одна из привокзальных башен6 архитектора Рубаненко («Минские Врата», они же «Ворота Города») и высотная часть дома Мусинского с торговым домом «На Немиге» 7. Доминанта левой части снимка – гостиница «Беларусь» 8, а слева от нее притаился барельеф «Солидарность» на фасаде Дома моделей 9. А перед гостиницей спряталось немаленькое здание Банка развития, которое первоначально строили для «Белорусской калийной компании»10 .