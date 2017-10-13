Если не сопротивляться – отнимут воздух 1 Ирина Халип

13.10.2017, 8:10

4,202

Ирина Халип

Аппетиты подлецов растут.

Евгения Афнагеля задержали в среду и отправили в тюрьму на Окрестина отбывать очередной 15-суточный арест. Наверняка уже там, в тюрьме, дадут почитать решение суда, которое тайно прошло месяц назад. Или неделю. Или две. Или накануне – кто знает? Ведь «Акция предупреждения», за которую осудили Евгения, прошла больше месяца назад. Так что не только пространства для маневра, но и времени у карателей было достаточно.

Мы уже начинаем путаться в датах: трудно понять, когда, за какую именно акцию и на сколько суток арестуют. Вот Николай Статкевич, к примеру, 26 августа был арестован на пять суток за акцию 30 марта. Потом ему задним числом добавили еще 15 суток за акцию 3 июля, но неожиданно выпустили через пять суток, оставив еще 15 до лучших времен. 22 сентября его снова задержали, а 8 октября он снова вышел. Вы можете с первого раза разобраться в этом уравнении? Я – нет.

Николай Статкевич – тоже. Потому что у него была изначально неверная формула решения: он думал, что отсидит все 20 суток, ведь задача власти – не допустить его присутствия на «Акции предупреждения» 8 сентября. А его выпустили – аккурат на акцию сходить. Так что задача власти – вовсе не изолировать перед акцией. Задача власти куда более важная – подличать до предела, ниже предела и дальше любого предела. Арест Павла Северинца в среду вечером – убедительнейшее из доказательств.

Ему присудили 15 суток еще 2 октября. Но не арестовали. Зато когда спустя полторы недели Павел встречал с работы беременную жену, когда они вместе покупали продукты, когда шли домой под дождем и мечтали об уютном семейном вечере и теплом свете настольной лампы – тут-то и те двое из ларца (или трое? или четверо?) и выпрыгнули из подворотни, и схватили Северинца, и оставили его беременную жену с сумками в промозглой мокрой темноте.

Все знают о семейном горе Северинцев, все знают, что несколько лет назад их сын умер, прожив несколько дней. И теперь, когда Ольга Северинец снова беременна, устраивать маски-шоу у нее на глазах – это не милицейский беспредел, не судебный произвол. Это просто подлость. Уже даже не государственная, а человеческая. Потому что сценарии арестов, даты, время суток, декорации – над этим работает не государство как машина, а люди. Придумать, как поизощреннее нанести удар под дых – причем желательно не только «врагу народа», но и его жене или ребенку, - работа сложная, высокооплачиваемая, коллективная. Милиционеры, гэбисты, судьи, многочисленные топтуны и тихари без профессии, гэбэшные психологи и креативщики. И чем подлее сценарий, чем больше жизней они изгадят – тем больше будет премия, тем скорее будет присвоено очередное звание. Или даже внеочередное. Насколько подлы здешние законы, настолько им хочется сделать их еще подлее.

Боже упаси скатиться в воспоминания на тему «а вот раньше было лучше и вода мокрее». Раньше тоже было хреново. Собственно, так было всегда. Но, по крайней мере, идя на акцию протеста, человек предполагал, что может задержаться на ней суток на пятнадцать. (Может и совсем надолго, как в декабре 2010 года, но сегодня речь не об этом.) Сейчас же у нас отняли все – даже наше скудное личное время, даже возможность простого планирования свидания, отпуска, прогулки. Хотя бы этим мы прежде могли распоряжаться. Теперь – нет. Они захватили то, что никогда прежде им не принадлежало.

Представьте: вы наконец пригласили на свидание девушку своей мечты. У подъезда вас вместе с букетом арестовывают за участие в прошлогодней акции. А девушка все 15 суток будет думать, что вы просто ее обманули. И больше не ответит на звонок. Или, допустим, у вас маленький ребенок. Вы решаете наконец съездить всей семьей на море. Вы рассказываете ребенку, какое оно – море. Вместе рисуете его. Вместе покупаете надувной круг и водяной пистолет. А в день отъезда вас арестовывают по заочно вынесенному судом решению. Пятнадцать суток – именно столько вы собирались провести на море. Или, к примеру, у вас защита диссертации. День рождения мамы. Плановая операция. Госэкзамен. Ничего не будет.

Сначала они захватывали наше пространство, уродовали наши города и мародерствовали в наших домах. Но их аппетиты растут. Теперь они захватили и время.

Если не сопротивляться – отнимут воздух.

Ирина Халип, специально для Charter97.org