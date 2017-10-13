В школах детей-льготников садят в столовой за отдельными столами и не дают сладости 50 13.10.2017, 10:24

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Архивное фото Intex-press

Родители детей возмущены.

В то время, как Лукашенко ратует за то, чтобы «дети были одинаковые», в барановичских школах детей-льготников садят в столовой за отдельными столами. Родители возмущены таким делением и считают его унизительным.

– Моя дочь учится во втором классе и в школе питается только на дотацию, которую выделяет государство. Недавно дочка спросила у меня, почему в столовой она сидит за отдельным столом и не может сидеть с подружкой, и почему ей не дают сладости – сырок или сок, как другим детям, – обратилась в Intex-press многодетная мама Наталья.

По словам горожанки, она готова доплачивать за питание, только чтобы ее ребенок получал обычную порцию и сидел вместе со всеми. Но на родительском собрании, по словам Натальи, учитель об этом не упоминала, а сама она даже представить не могла, что детей будут «делить по столам».

– Почему ребенка садят за отдельный стол? Это унизительно. Я не хочу, чтобы он чувствовал себя изгоем и ловил косые взгляды и насмешки одноклассников, – возмущается женщина.

Горожанка Светлана, которая воспитывает четверых детей, также недовольна, что «льготников» кормят отдельно от других учащихся. По словам Светланы, в школе родителям предлагают внести дополнительную сумму, но не все могут ежемесячно выделить из семейного бюджета 8–9 рублей.

– Разве дети виноваты в том, что зарплаты родителей не хватает на доплаты? Как объяснить ребенку, который учится в начальной школе, почему его садят отдельно и не дают сырок или яблоко? Все должны питаться одинаково. Но выровнять стоимость порций для «льготников» и тех, чьи родители доплачивают, можно и в меньшую сторону. Кормите всех учащихся на дотацию, – считает Светлана.

Одни – убедительно просят, другие – не уведомляют

С 1 сентября у старшеклассников стоимость порций выровняли. И сделали это, как отметил в августе на заседании горисполкома Андрей Деркач, директор ОАО «Общепит «Школьник», для того, чтобы не было разницы между порциями тех детей, которые питаются за дотации, и тех, кто питается за счет родительских средств.

Для младших школьников разница в стоимости питания сохранилась. Порция стоит 1 рубль 83 копейки в день. Дотация, которую выделяет государство, составляет 1 рубль 43 копейки. В итоге обед детей, чьи родители доплачивают 40 копеек в день (8–9 руб. в месяц), отличается – они дополнительно получают сырок, сок или какой-то фрукт.

Обзвонив городские школы, журналисты выяснили, что в разных учебных заведениях к вопросу питания «льготников» подходят по-разному. В одних школах всех родителей убедительно просят доплачивать 40 копеек за обед.

– Маленькие дети переживают из-за любых отличий, поэтому мы пытаемся сделать все, чтобы дети хотя бы питались одинаково. И убеждаем в этом родителей, – говорят в администрации одной из барановичских школ.

Правда, родители, которые отказываются доплачивать, все равно есть.

– Первое время за порции детей доплачивает учитель в надежде на то, что родители потом внесут нужную сумму. Но если этого не происходит, то ничего поделать нельзя: учитель ведь тоже не может постоянно платить из своей зарплаты, – отмечает заместитель директора одного из учебных заведений.

В других школах о возможности доплаты не уведомляют, но, если родители обратятся с такой просьбой, отказать им, как отметили в одной из школ, не смогут.

В любом случае, детей, чьи родители не вносят 40 копеек, садят в столовой за отдельные столы.

– Это делается не для того, чтобы как-то выделить этих детей. Работники столовой должны подать порции сотне школьников и, чтобы не сбиться и ничего не перепутать, «льготникам» накрывают на отдельных столах. Можно посадить за один стол, но как потом объяснить ребенку, почему ему нельзя есть апельсин, который там лежит, – поясняют в одной из городских школ.