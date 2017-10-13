Белорусы создали еще одну криптовалюту 13.10.2017, 20:49

Белорусы-криптоэнтузиасты представили вторую в стране валюту.

Белорусы представили вторую в стране криптовалюту - Бульбакоин и надеются, что она сможет выйти на международный рынок.

Об этом сообщает ForkLog.

По его словам, число майнеров уже составляет более 300 человек.

«Такой скорости набора пользователей удалось добиться за счет нашего большого опыта в маркетинге IT-проектов. Безусловно, этому помогает и наличие большого спроса на фоне хайпа вокруг криптовалюты», — говорит основатель проекта Максим Зенченко.

Так, на данный момент команда проекта Бульбакоина ведет переговоры с несколькими интернет-магазинами о включении второй белорусской валюты в программу лояльности.

«Мы продолжаем работу над экосистемой коина. В ближайшие полгода мы хотим договориться по крайней мере с тремя крупными интернет-магазинами об участии валюты в расчетах с клиентами и начинаем готовиться в листингу на бирже. У Бульбакоина нет номинальной стоимости, но мы всячески будем способствовать его ликвидности», — рассказал Зенченко.

Также он добавил, что сейчас идут работы над созданием обменника, в котором можно будет обменять Бульбакоины на доллары, евро, рубли и биткоин.

Известно, что сегодня выпущено только 8,4 миллиона монет.