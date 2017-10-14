В аэропорту Борисполь задержан азербайджанский оппозиционный журналист 1 14.10.2017, 18:15

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Фикрет Гусейнли

Сотрудника телекомпании «Туран ТВ» Фикрета Гусейнли задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины по запросу Баку.

Азербайджанский оппозиционный журналист, сотрудник спутникового телеканала "Туран ТВ" Фикрет Гусейнли 14 октября был задержан Государственной пограничной службой Украины по прибытию в аэропорт Борисполь на основании межправительственного запроса из Азербайджана.

Он успел написать в Facebook, что власти Азербайджана обвиняют его в незаконном пересечении границы, сообщает gordonua.com.

Как сообщил руководитель русскоязычной редакции "Туран ТВ" Эмин Ахмедбеков, Гусейнли, прибывший в Киев как частное лицо, находится в изоляторе аэропорта "в жутких условиях".

По его данным, в запросе речь идет об экстрадиции журналиста.

"Учитывая, как был избит в азербайджанском СИЗО блогер, гражданин Израиля Лапшин (Александр Лапшин, приговоренный к трем годам лишения свободы, пытался покончить с собой в изоляторе, после чего был помилован президентом Ильхамом Алиевым. – прим.), что 15 журналистов и блогеров сегодня находятся в заключении в Азербайджане, что в этой стране более 160 политзаключенных, можно представить, что ожидает Гусейнли, если украинские власти его выдадут. Он критикует правящий режим как на телевидении, так и в Facebook", – сказал Ахмедбеков.

В 2006 году Гусейнли, сотрудничавший с оппозиционным изданием "Азадлыг", был избит в Баку, после чего покинул Азербайджан. В 2008 году ему предоставили политубежище в Нидерландах, в 2015 году журналист стал гражданином этой страны.

По словам Ахмедбекова, о задержании Гусейнли в ближайшее время будет извещено министерство иностранных дел Нидерландов. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" готовит заявление в связи с инцидентом в Борисполе, добавил он.