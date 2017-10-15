Историк: Тадеуш Костюшко прежде всего думал о людях 15.10.2017, 14:52

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На малой родине белорусского национального героя проходят памятные мероприятия.

В воскресенье, 15 октября, в Меречевщине Ивацевичского района проходят мероприятия посвященные 200-й годовщине смерти Тадеуша Костюшко. Почтить память героя приедут и зарубежные гости, передает «Радыё Рацыя».

Тадеуш Костюшко - национальный герой Беларуси, Польши и США, родился в имении Меречевщина 4 февраля 1746 года, умер 15 октября 1817 года в Швейцарском городе Золотурн. В 1818 году прах Костюшко перевезен в Краков. Долгое время имя Костюшко в Беларуси было забытым. Только примерно последние полтора десятка лет на месте рождения отстроен музей и проводятся встречи. Имя Костюшко объединяет белорусов и поляков, говорят представители фонда Тадеуша Костюшко в Кракове на последней встрече в Меречевщине:

- Тадеуш Костюшко думал прежде всего о людях. Для Костюшко человек был важнейшим. А теперь люди заботятся о нем. Это человек, который может объединить народы Беларуси и Польши. Наши Отечества.

Мероприятия начнутся с мессы в Троицком храме в Косово в 10 часов 15 октября. В половине 12-го будут возложены венки к мемориальному знаку возле усадьбы-музея Костюшко. После возложения венков состоится презентация видеоролика о жизни Тадеуша Костюшко и театрализованная постановка.