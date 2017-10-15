Кубок ЕГФ: Гандболисты минского СКА победили «Бухарест» 15.10.2017, 19:39

Победа позволила минчанам выйти в третий раунд квалификации Кубка ЕГФ.

Гандболисты минского СКА вышли в 3-й раунд квалификации Кубка ЕГФ. Вице-чемпион Беларуси и в ответной встрече выиграл у румынского «Бухареста», сообщает официальный сайт армейского клуба.

СКА — «Бухарест» — 33:30 (16:14)

СКА: Вайлупов (9), Кулеш (8), Подшивалов (3), Донцов (3), Рудь (2), Жила (2), Сончик (1), Мороз (1), Алехин (1), Ушал (1), Бохан (1), Бровко (1).

«Бухарест»: Георгиевски (5), Храстник (5), Шаш (4), Негру (4), Гарсия (4), Оньежекве (3), Рамба (2), Сампайо Сантос (2), Ротару (1).

Первый матч — 30:26.

Имея добытый в гостях перевес в 4 гола, минчане поначалу захватили лидерство и в домашнем поединке, в середине первого тайма лидируя с разницей в 7 мячей (13:6). Но к перерыву гости сократили отставание до двух голов.

Во втором тайме «Бухарест» не только отыгрался, но и сумел выйти вперед на один мяч (20:19), а затем и на два (24:22), вынудив наставника СКА Игоря Папругу брать тайм-аут. Однако и после этого не сразу удалось переломить ход встречи.

Лишь в последние минуты армейцы снова захватили инициативу, а дожали соперника уже после того, как при счете 30:29 выстояли в меньшинстве вчетвером против шестерки гостей.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится во вторник, 17 октября.