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Умер сооснователь ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

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  • 16.09.2026, 1:12
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Умер сооснователь ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий
Евгений Броневицкий
Фото: grodno24.com

У музыканта были белорусские корни.

В возрасте 81 год умер советский музыкант, бас-гитарист, вокалист, сооснователь ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий, имевший белорусские корни. Об этом рассказала Илона Броневицкая, племянница артиста:

Причиной смерти Броневицкого, предположительно, стала пневмония.

Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. На выбор профессии повлиял пример старшего брата - основателя и руководителя аккомпанировавшего певице Эдите Пьехе ансамбля «Дружба», заслуженного артиста РСФСР Александра Броневицкого (кстати, первого мужа Пьехи).

В 1966 году Евгений присоединился к создаваемому тогда вокально-инструментальному ансамблю «Поющие гитары», который принес ему известность. Однако в 1975-м классический состав ВИА распался, Броневицкий на протяжении десяти лет был бас-гитаристом ансамбля «Дружба».

В 1989 году Эдита Пьеха пригласила Евгения Броневицкого в свой коллектив, где он проработал до 1998 года. В 1997-м же часть музыкантов из первого состава ВИА «Поющие гитары» решила воссоединится. В обновленном коллективе Броневицкий был бас-гитаристом, вокалистом.

Кстати, Александр Семенович, отец Евгения Броневицкого и его брата Александра Броневицкого, был наполовину белорусом, а жизнь посвятил военному флоту, дослужился до инженера-капитана первого ранга. Об этом рассказывал и внук Евгения и Александра Броневицких, певец Стас Пьеха.

Добавим также, что через ленинградский ВИА «Поющие гитары» прошло немало музыкантов из Беларуси. Это Юрий Антонов и Анатолий Чижевский - выходцы из ансамбля «Тоника» певца Виктора Вуячича, а также Валентин Бадьяров, известный по «Песнярам» и «Сябрам».

Интересно, что именно Евгений Броневицкий с коллегой по «Поющим гитарам» и перетянули туда Юрия Антонова. Дело было в 1969-м на гастролях в Донецке, где пересеклись два коллектива.

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