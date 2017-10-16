«Двухнедельная очередь на бесплатный прием к врачу – это ненормально!» 9 16.10.2017, 11:54

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Бобруйчане собирают подписи за сокращение очередей к узким специалистам в поликлиниках.

Чтобы попасть на бесплатный прием к ЛОРу, неврологу, хирургу в городской поликлинике № 7, приходится ждать неделю, а то и две, рассказали babruysk.by жители микрорайонов 5, 6 и 7. Очередь к эндокринологу и окулисту может быть и того длиннее – около месяца. При этом на платной основе попасть к доктору можно гораздо быстрее.

- Я сам столкнулся с этим – звонишь записаться к узкому специалисту, а тебе говорят – через две недели, три. Раньше вообще не бывает ничего. Спрашиваю – а если платно? Тогда бывает, что и на следующий день можно, – рассказал бобруйчанин, активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Трофимов.

Алексей решил спросить у других жителей микрорайонов, а довольны ли они обслуживанием в единственной на три района поликлинике, и вышел собирать подписи за сокращение очередей к врачам.

«Я хочу спросить у властей – почему так получается, что за деньги я могу попасть к доктору хоть завтра, а бесплатно, как это прописано у нас в Конституции, мне нужно ждать от двух недель до месяца. Тем более что это проблема не только нашей 7-й поликлиники, а во всём городе так, как мне рассказывают знакомые», – говорит активист.

Помимо сокращения очередей в поликлинике, Алексей Трофимов хочет добиться расширения возможностей для детского досуга в микрорайонах.

«У нас на районе есть только детско-юношеская студия «Спутник», но там большие очереди, он переполнен. Ещe можно заниматься таэквондо, при школах только спортивные секции. Если рисованием, например, дети хотят заниматься, то в нашем районе у них нет такой возможности, – рассказал Алексей. – Также дети из наших районов не могу посещать бассейн. В поликлинике №7 есть бассейн, но он только для взрослых. Дети здесь заниматься плаванием не могут. Этот вопрос тоже хочу поднять».

Жители микрорайонов в большинстве соглашались, что проблемы, о которых говорит Алексей, существуют, и их нужно решать.

«Я звоню записаться к врачу, а мне говорят – через неделю, или две, – поделилась своим опытом женщина, которая остановилась возле сборщиков подписей. – Я объясняю ситуацию, говорю, что у меня бок болит, а мне – на другое время талонов нет. Так а если мне ещe хуже за эти дни станет, если мне сейчас нужно, чтобы меня врач посмотрел? Такие очереди на приeм – это ненормально».

Женщина поставила свою подпись под обращением в исполком, но перед этим спросила:

«А у меня проблем потом никаких не будет за то, что я тут подписываюсь? Нет? Тогда подпишу, потому что вопрос этот решать надо».

Как только будет собрано достаточное количество подписей, Алексей отнесeт их в горисполком.