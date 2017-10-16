Почему родители переводят деньги сыновьям-военным на поборы? 17 16.10.2017, 12:39

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Большинство родителей постоянно сталкивается с ситуациями, когда им приходится доплачивать за якобы официально бесплатные услуги.

Во время обсуждения громкого инцидента в воинской части под Борисовом пользователи соцсетей неоднократно задавались вопросом: почему родители так просто переводили деньги, заранее зная, за что они платят? Почему не жаловались руководству части? «Салідарнасць» попробует разобраться с причинами возникновения подобного родительского конформизма.

Платить за детей родители начинают не тогда, когда их сыновья идут служить в армию. В некоторых случаях «поборы на детей» начинаются гораздо раньше. В одном провинциальном роддоме заведующая отделением через подчиненных намекает будущим мамам, что для того, чтобы «роды прошли гладко», нужно сделать небольшой подарок. Конверт нужно внести именно заранее, а не по факту...

Администрация одной из дошкольных учреждений пристоличного района предлагает родителям сделать авансом «небольшой подарок» (шкаф в группу) за то, что в саду «найдется» место для их ребенка. В населенном пункте действительно проблема с местами в саду, поэтому у родителей выбор невелик... Описанные выше ситуации - скорее единичные случаи, чем общее правило. Вместе с тем, большинство белорусских родителей сталкивалось или сталкивается с ситуациями, когда им приходится доплачивать сверх нужного за якобы официально бесплатные услуги.

Родители дошкольников приобретают игрушки, средства гигиены и канцелярские товары. Им часто предлагают сделать небольшой ремонт в группе или просто заклеить окна на зиму. Родители школьников спонсируют ремонт в классных кабинетах. За их счет меняются окна и перестилается пол. И текущий ремонт далеко не единственная статья расходов. Конечно, в каждой школе свои привычки. Поэтому размеры оказываемой родителями спонсорской помощи могут отличаться.

Другой вопрос, что сталкивается с необходимостью доплачивать за бесплатное образование абсолютное большинство. Почему родители соглашаются на подобные поборы? Во-первых, здесь срабатывает и рациональная родительская позиция. Мол, как это мой ребенок будет учиться в холодном классе (сидеть за старой партой, писать на старой доске - список можно продолжать бесконечно)? Мы же все понимаем, что у государства просто нет денег. Деньги расходуются якобы не на какое-то абстрактное дело, а непосредственно на обеспечение комфортного обучения собственного ребенка.

Во-вторых, нонконформизм в вопросе «спонсорской помощи» не найдет понимания не только со стороны администраций учреждений образования. Большинство членов родительских комитетов просто не поймет тех, кто не захочет помочь школе или садику. В армии, как и в учреждениях образования, также случаются просьбы к родителям приобрести что-нибудь для части (казармы, учебного комнаты).

Конечно, инцидент в Печах не свидетельствует о том, что подобная ситуация характерна для большинства военных частей. Но очевидно, что чье-то предложение откупиться от «дедовщины» пользуется постоянным спросом у родителей, которые давно научились самостоятельно решать проблемы своих детей. Решать полуофициально или совсем неформально.

Только вот армия, как сказал один из белорусских военных, это не детский сад. Здесь цена родительского конформизма может оказаться чрезмерно высокой.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.