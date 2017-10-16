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Экс-генпрокурор Венесуэлы сообщила о серьезном компромате на Мадуро

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  • 16.10.2017, 13:55
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Папка с досье на правителя Венесуэлы уже представлена в Женеве.

Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега заявила, что располагает достаточным объемом улик, чтобы привлечь президенты Венесуэлы Николаса Мадуро к Международному уголовному суду.

В эксклюзивном интервью dw.com, обнародованном в понедельник, 16 октября, Ортега пояснила, что речь идет о доказательствах причастности Мадуро к нарушениям прав человека. По словам экс-генпрокурора, улик, имеющихся в ее распоряжении, достаточно, чтобы обеспечить вынесение Мадуро обвинительного приговора.

Как сообщила Ортега, в досье на Николаса Мадуро, которое она представила в Женеве, содержатся данные о внесудебном исполнении приговоров и других нарушениях. Она сказала, что досье содержит преимущественно протоколы аутопсии, осмотров мест преступлений и баллистической экспертизы, а также дополнительные свидетельские показания, которые могут подкрепить предъявленное Мадуро обвинение.

Луиса Ортега выступила против введения санкций в отношении Венесуэлы со стороны ЕС и США. "Принимаемые меры не должны вредить населению. Поэтому я выступаю не за санкции, а за судебный путь урегулирования кризиса", - пояснила она.

Затронув вопрос о региональных выборах в Венесуэле, состоявшихся 15 октября, Ортега назвала участие в них вполне допустимым, поскольку они предписаны конституцией, а не Национальной ассамблеей, которая, по ее словам, нелегитимна. "Эти выборы должны были состояться еще в декабре. Венесуэльцы имеют право на эти выборы", - подчеркнула она.


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