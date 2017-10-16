Три солдата из Печей находятся в Новинках 28 16.10.2017, 15:14

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Один из них пытался совершить суицид.

Среди пациентов Республиканского научно-практического центра психического здоровья — солдат, который предпринял попытку суицида накануне гибели Александра Коржича в Печах.

— Мой сын сейчас действительно в Новинках, его привезли туда на прошлой неделе, — рассказывает tut.by мама одного из солдат воинской части 39 864 учебного центра в Печах. — Почему он здесь? Над детьми издеваются: требуют деньги, воруют личные вещи. А я зарабатываю очень мало, сын такую ситуацию воспринимает близко к сердцу. Он понимает: мне тяжело на свои 250 рублей купить приличные вещи.

По словам мамы, ее сын не предпринимал попыток самоубийства, в личном разговоре с руководством сказал: «Могу больше не выдержать. Что-нибудь с собой сделаю».

— Сыну высылаю деньги не только я, но и родные, его девушка. Над ним издевались морально, физически. Конечно, пойду на беседу с руководством, молчать не буду, раз мой ребенок пошел в армию здоровым, то хочу получить назад тоже здорового парня, — говорит мама солдата. — Теперь сын стал скрытным, дрожит и боится что-то сказать.

Из этой же части 39 864 в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья на лечении находится еще один солдат. В разговоре с журналистами его родные сразу отметили: парню очень нравилась армия, он увлеченно рассказывал о службе, пока ему не сделали операцию.

— Сыну неправильно вскрыли фурункул над глазом, занесли инфекцию, началось заражение крови. Его спасали в реанимации военного госпиталя. Физически сына вылечили, но морально здоровье было подорвано. Просил о помощи, а 5 октября его положили в Новинки, — говорит мама солдата из Печей. — Сейчас армия заключается в деньгах. Есть деньги — ты в почете, нет — ты никто. Было бы проще откупиться от службы, чем высылать туда.

Сам солдат, по словам матери, не видел ничего страшного в том, что нужно было платить тем, кто по званию выше. Деньги ему высылали и мама, и брат. Перед службой сына женщина сделала солдату вторую карточку, куда перечислялась ее зарплата. Большую часть она снимала, остальными деньгами мог распоряжаться сын.

— Иногда ходил в чипок (буфет. — прим.) по 5 раз в день, я еще говорила: «Это корова может столько съесть, а не ты». Возмущалась, он говорил, что это жизнь. Кстати, сын уверял, что никто никого там не бил. Сейчас дедовщина в армии заключается не в том, чтобы кого-то бить, она заключается в деньгах. Однажды за два дня ушло 45 рублей, потому что сержант разрешил позвонить домой, сходить в чипок. В месяц где-то уходило по 100 рублей.

Cтало известно что, в Новинки также направлен еще один солдат, который предпринял попытку самоубийства.

Напомним, в настоящий момент Следственный комитет расследует гибель Александра Коржича в Печах, отрабатываются три версии, среди которых — убийство. Уголовное дело взято на личный контроль президента.

— Действительно, на лечении в Новинках сейчас находятся три человека, в том числе молодой человек, который накануне гибели военнослужащего (Александра Коржича. — Прим.) пытался совершить самоубийство, но попытка была предотвращена должностными лицами 72-го гвардейского объединенного учебного центра. И было выявлено, что до службы в армии он четыре раза пытался совершить суицид, что было скрыто родственниками, как ни печально это признавать, — комментирует Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны. — Кроме того, после весеннего призыва военным ведомством было выявлено, что 3,5% солдат находились на учете у психиатра.

— Каким образом они тогда попали в армию?

— Закономерный вопрос, по этому поводу проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация, что нашедший тело Коржича солдат также попал в РНПЦ в Новинках. Минобороны эту информацию не подтверждает.