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«Зарплата та же самая, а свободы больше»

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  • 16.10.2017, 15:41
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Как минчанин бросил работу на заводе.

Если на заводе не платят – можно уйти и открыть собственный бизнес с минимумом инвестиций и даже без особых квалификаций. Как это сделали герои «Белсата».

Минчанин Александр работал на заводе, но уволился, оформил индивидуальное предпринимательство и начал работать курьером. Сейчас развозит бумаги и небольшие грузы по заказам компаний. Со многими подписал годовые договоры на обслуживание.

Александр работает в так называемом b2b секторе: тем, где бизнес обслуживает бизнес. Курьерские услуги, доставка еды, обслуживание техники – пока ІТ-сектор остается одним из самых прибыльных в стране, небольшие фирмы могут существовать за его счет.

Виталий Воробьев, руководитель магазина «FRU.BY», например, занимается поставкой в офисы свежих фруктов. «В понедельник мы развозим около 500 килограммов, в среду около 750 килограммов фруктов», – рассказывает Виталий.

А вот рынок обслуживания офисной техники уменьшается: документы становятся электронными, принтерами пользуются все реже с каждым днем. «До 2013 года было какое-то движение, все было хорошо. А потом – кризис, нет денег, люди начали экономить. И стало нам труднее», – признается владелец группы компаний «FoolColor» Алексей Шафранский.


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