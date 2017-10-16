Названы пять необычных продуктов, которые добавляют энергичности и активности 16.10.2017, 17:26

Ряд продуктов, которые нужно чаще ставить на стол, чтобы чувствовать себя лучше.

Чтобы быть активным и энергичным, чаще ставьте на свой стол продукты из списка приведенного ниже, пишет liza.ua:

Бананы

Эти фрукты – буквально незаменимый источник энергии. Бананы мгновенно удовлетворят потребность твоего организма в простых углеводах, насытят его калием, дефицит которого, между прочим, приводит к физической слабости.

Чечевица

Аминокислоты, белки, клетчатка, минералы и витамины – в чечевице есть все, что тебе необходимо. Замени этим весьма полезным продуктом рис и макароны, и совсем скоро заметишь, что чувствуешь себя гораздо лучше.

Грецкие орехи

Одним из лучших источников растительного белка являются грецкие орешки. Благодаря омега-3 жирным кислотам они считаются пищей для мозга. Так что обязательно включи в свое ежедневное меню горсточку грецких орехов.

Кокосовая вода

Кокосовую воду часто называют натуральным энергетиком. В ней содержится лауриновая кислота, калий и прочие жизненно необходимые витамины и минералы. А еще кокосовая вода отличается низким содержанием сахара, натрия и жира.

Смузи

Соедини йогурт, яблоки, зелень или другие любимые фрукты, и получишь вкусный напиток, который подарит тебе заряд энергии на целый день.