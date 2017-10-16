В Минске продают квартиру в стиле 70-х за $52 500 32 16.10.2017, 18:30

13,654

«Трешка» бережно сохранила в своих стенах почти дистиллированную атмосферу 70-80-х годов прошлого века.

В базе данных Onliner.by появилась колоритная квартира в районе станции метро «Грушевка». «Трешка» площадью 58,9 кв. м бережно сохранила в своих стенах почти дистиллированную атмосферу 70—80-х годов прошлого века. При просмотре фотографий создается впечатление, будто жильцы покинули квартиру лет 40 назад и с тех пор там ничего не менялось.

Демонстрируя скромный быт обычной советской семьи, «трешка» на улице Лермонтова может служить своеобразным музеем эпохи застоя. Удивительным образом здесь сохранилось множество деталей: оригинальные межкомнатные двери с фурнитурой, дисковые телефоны, ковры на стенах и накидки на мягкую мебель. Легкий диссонанс вносят разве что современные выключатели и телевизор из начала 2000-х.

Непременный атрибут любой советской квартиры — полированная стенка, хранящая в своих недрах огромное количество вещей. Полки заполнялись книгами, одеждой, посудой. На самом видном месте, в нишах за стеком, хранились сервизы и хрусталь, которыми пользовались хорошо если несколько раз в году.

Квартиру времен СССР трудно представить без ковра на стене. Долгое время ковры считались символом достатка. Своей пестротой они вносили разнообразие в скромный быт времен товарного дефицита. Кроме того, нередко служили и в качестве дополнительной шумоизоляции, приглушая звук телевизора за стеной.

В другой жилой комнате помимо ковра во всю стену обращает на себя внимание еще один характерный предмет — трельяж — тумба с тремя зеркалами.

Третья комната когда-то давно, возможно, служила детской. Здесь две кровати, платяной шкаф, стол и стул — все скромно и аскетично.

А вот и кухня. Раковина со смесителем, сервант, холодильник, хлебница — все это сохранилось будто бы со дня новоселья первых жильцов.

«Простейшее жилое состояние, элементарные условия для проживания, — отмечается в объявлении. — Имеется кладовка, удобное место для хранения. Месторасположение дома отличное — 4 минуты пешком до ст. метро „Грушевка“, в доме находится два продовольственных магазина, рядом 4-я поликлиника, школы, детские сады, все необходимое для жизни. Добраться в любую точку города быстро и удобно. Ключи в день сделки».

Прихожая. Календарь 1976 года на стене прекрасно дополнил бы атмосферу.

Сегодня за квартиру-музей просят 103 073 рубля, что эквивалентно $52 500 ($891 за кв. м). Не так уж и дорого для квартала в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». К минусам можно отнести четвертый этаж пятиэтажного дома. Ну а старый интерьер, понятное дело, будет интересовать нового собственника в самой меньшей степени.