«Напротив стоянка, где полно свободного места» 2 16.05.2024, 10:21

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Водитель BMW задержал электробус в самом центре Минска.

Минчане уже давно привыкли к электробусам: к троллейбусной линии те не привязаны, разве что время от времени заряжаются в специально отведенных для этого местах. Но доступ к площадкам для зарядки должен быть обеспечен, иначе электробус никуда не поедет. Похоже, это не учел водитель BMW, припарковавшийся в неудачном месте.

— Это вечная проблема на улице Кирова. Там есть пост зарядки электробусов, установлен знак, запрещающий остановку и стоянку, но находятся водители, которые паркуются за этим знаком. Это в целом проблемная ситуация для водителей электробусов, и сталкиваются с ней довольно часто, но на улице Кирова, в центре города, дело обстоит особенно остро, — рассказал Onlíner читатель.

Характерная ситуация имела место 26 апреля около полуночи. Белый BMW был припаркован совсем близко к посту зарядки электробусов. Заряжается там главным образом состав маршрута №1 (ДС «Веснянка — Вокзал), а он состоит, как правило, из сочлененных электробусов, так называемых «гармошек». Места «гармошке» нужно больше, и компромиссов здесь быть не может: где зарядку установили, там и нужно заряжаться.

— Этот автомобиль стоял больше 20 минут, пока не пришел водитель. В результате был нарушен график движения электробусов на маршруте. Между тем напротив есть стоянка, где полно свободного места, — отметил белорус.