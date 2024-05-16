Стали известны приговоры священникам из Шумилино 16.05.2024, 9:55

Их отправили на «сутки».

8 мая были задержаны отец Анджей Юхневич и отец Павел Лемех из ордена Миссионеров-облатов Непорочной Марии, которые служат в епархиальном санктуарии в Шумилино.

Анджея Юхневича арестовали на 15 суток, а Павла Лемеха на 10, пишет CatholicNews.by.

«По нашей информации, арест был основан на предполагаемой экстремистской деятельности. <…> В начале вторжения Российской Федерации в Украину отец Анджей Юхневич публично выразил солидарность с украинским народом, попросив молиться за скорейшее окончание войны», — сообщалось в заявлении, которое было опубликовано на сайте ордена Миссионеров-облатов.