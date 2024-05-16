В Польше для белорусов могут упростить подтверждение аттестатов об образовании 1 16.05.2024, 10:07

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Фото: charter97.org

Законопроект уже принят Сеймом.

Белорусы, а также члены их семей смогут подтвердить свои аттестаты о среднем образовании образовании прямо в Польше — в рамках местной административной процедуры. Советующая поправка в закон об образовании принята в рамках изменений в другой закон — о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Изменения накануне утвердил Сейм Польши.

Поправка, которая касается признания аттестатов об образовании, гласит, что граждане стран, которые прекратили действие соглашений с Польшей о признании документов об образовании, смогут подтвердить получение образования, а также право на продолжение учебы, в том числе в вузах, в рамках административной процедуры в Польше. Беларусь приостановила соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере образования еще в феврале прошлого года.

Как писал PAP, ранее заместитель министра образования Польши Иоанна Муха говорила, что внесение этой поправки связано с тем, что Беларусь перестала выдавать своим гражданам справки о подтверждении аттестата. В результате белорусы столкнулись со сложностями при продолжении образования. Представляя поправку в Сейме, Муха отметила, что это касается около 5 тысяч белорусских граждан.

Законопроект о помощи украинцам, принятый Сеймом, еще должны поддержать Сенат и подписать президент Польши.