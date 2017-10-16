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Белорус признан лучшим тренером 12-го тура чемпионата Украины

  • 16.10.2017, 21:30
Олег Дулуб

Накануне подопечные Олега Дулуба обыграли киевское «Динамо» Александра Хацкевича.

Главный тренер одесского «Черноморца» белорус Олег Дулуб признан лучшим в 12-м туре премьер-лиги чемпионата Украины по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров (ВОФТ), сообщает sportarena.com.

15 октября одесситы дома сенсационно обыграли киевское «Динамо», которым руководит другой белорусский наставник Александр Хацкевич. «Черноморец» забил два мяча в первые полтайма, а в оставшееся время пропустил лишь один гол.

Олег Дулуб получил от ВОФТ средний балл 4,6 и звание лучшего тренера тура.

Благодаря победе над киевлянами «Черноморец» покинул последнюю строку турнирной таблицы УПЛ и с 9 очками в 12 матчах делит 9−11-е места с «Александрией» и львовскими «Карпатами».

Под руководством Дулуба, возглавившего команду в начале сентября, «Черноморец» одержал две победы, дважды сыграл вничью (причем однажды — с лидером чемпионата донецким «Шахтером») и потерпел одно поражение (от Ворсклы — 0:3).

Недавно прошла информация о том, что Дулуб хочет уйти из «Черноморца», однако сам тренер назвал это слухами.


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