Лукашенко: Работаем в теснейшем контакте с российской разведкой 14 17.10.2017, 12:28

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Диктатор назвал главу внешней разведки РФ своим «хорошим другом».

Разведывательные службы Беларуси и России наладили тесное сотрудничество. Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает БелТА.

– Вы возглавляете очень важную структуру. Скрывать тут нечего: мы работаем в теснейшем контакте. Я постоянно информирован по всем вопросам. Я также благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб. Скрывать, опять же, здесь нечего, хотя это непубличные организации: мы защищаем интересы наших государств и народов – так, как и все специальные службы в любом государстве, – отметил диктатор.

На переговорах также присутствовал глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

Лукашенко констатировал, что в сотрудничестве разведывательных органов обеих стран тем не менее есть определенные вопросы, например, по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите национальных интересов.

– У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы, - сказал он, подчеркнув, что встречается с Сергеем Нарышкиным не как с должностным лицом, а как с хорошим другом, который «внес немалый вклад в становление и укрепление c

оюзного государства, особенно, будучи председателем Государственной думы. – Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем этой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю.