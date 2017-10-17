В Полоцке забастовали 500 предпринимателей 4 17.10.2017, 16:16

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Из-за проверок налоговой забастовку объявили более 500 человек.

Более 500 предпринимателей рынка в Полоцке в полдень 16 октября начали бастовать в знак протеста против массовых проверок, которые проводят сотрудники налоговой инспекции и ОБЭП.

«Проверки начались во вторник, 13 октября. Работать невыносимо, — на условиях анонимности сообщила tut.by одна из предпринимательниц Полоцкого рынка. — Каждый день проверяли по шесть человек, предметом интереса были накладные и другие документы. Нам говорят, что они недействительные. Предпринимателей штрафовали, товар конфисковывали. Сегодня в полдень полностью весь рынок закрылся: люди боятся выходить на работу — завтра могут прийти к любому».

Вначале предприниматели встретились с администрацией рынка, но это не дало ожидаемого результата. Тогда они большой группой отправились в городскую налоговую инспекцию.

«Там с нами очень жестко разговаривали. Сказали: проверяли и будем проверять, привозите документы нормальные и работайте по закону. Если что-то не нравится — можете ехать в Россию. Не так много вы нам даете платежей, чтобы мы за вас держались», — передала предпринимательница суть этой беседы.

Затем предприниматели пошли к райисполкому — для встречи с представителями местной власти: «Но такое количество людей сегодня принимать не захотели. Нам предложили делегировать 5 человек, которых примет завтра заместитель председателя райисполкома Александр Колодынский. Будем решать: как нам дальше выживать. Рынок в субботу, скорее всего, не откроем».

Собеседница отметила, что похожие проверки идут на других рынках города — «Скарб» и Стрелецком: «Их представители также придут завтра на встречу в райисполком. Звонили нам и коллеги из Новополоцка, сказали, что готовы нас поддержать».

В декабре 2014 года в Минске прошел Форум предпринимателей, на котором они предупредили власти, что накладные, которые им дают в Москве, фальшивые. Российским поставщикам безразлично, по каким законам обязаны работать белорусские предприниматели. ИП тогда открыто признались, что работают по «липовым» документам, проводят их через налоговую и платят с них налоги. Но у представителей Министерства по налогам и сборам эта проблема, озвученная на форуме, не вызвала понимания.