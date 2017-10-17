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В Смоленской области нашли 18 тонн белорусского сыра «из будущего»

  • 17.10.2017, 20:37
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Сыр «из будущего» был изготовлен на Ошмянском сыродельном заводе.

14 октября Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России партии сыра, изготовленной на Ошмянском сыродельном заводе. Сотрудники ведомства проверили документы на товар и заметили, что сыр сопровождается сертификатом, выданным ветеринарной службой Беларуси... 15 октября, передает euroradio.by.

Но проверяющие не стали уничтожать нелегальный сыр тут же, в пункте предварительного уведомления "Красная Горка", и вернули 18-тонный груз отправителю.

В управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям также сообщили, что за неделю с 10 по 16 октября на территорию России был запрещен ввоз более 84 тонн различной подкарантинной продукции из Беларуси. А министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в это время вообще предложил конфисковывать машины у тех, кто ввозит в Россию санкционные товары.


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