В Печах остранен от службы очередной офицер 5 18.10.2017, 10:30

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Фото: tut.by

Ранее был уволен командира части, где служил Александр Коржич.

Продолжается проверка в 72 ОУЦ в Печах, где умер рядовой Александр Коржич, говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, ряд должностных лиц 72 ОУЦ уволен из рядов Вооруженных Сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего, в том числе начальник 3-й школы подготовки специалистов, начальник штаба — первый заместитель начальника школы, командир учебной роты, старшина медицинской и старшина учебной роты.

Среди отстраненных от исполнения служебных обязанностей - начальник штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ и начальник медицинской службы центра.