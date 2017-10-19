Коварная уловка Путина Матье Булег, newsweek.com

19.10.2017, 13:20

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Владимир Путин

Логика Кремля имеет двоякий характер.

Предложив направить миротворческую миссию ООН в Донбасс, Кремль пытается превратить украинскую идею в свою собственную и обернуть ее против Киева посредством молниеносных изменений в процессе мирного урегулирования и в полномочиях такой миссии. Это особенно важно в связи с тем, что в марте 2018 года в России состоятся президентские выборы.

5 сентября Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН направить на восток Украины миротворческую миссию с легким вооружением в целях обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, которые работают на линии разграничения между украинскими войсками и силами сепаратистов «народных республик» Донбасса.

Идеи такого рода выдвигаются с мая 2015 года, когда украинский президент Петр Порошенко попросил направить в его страну международные миротворческие силы. Его призыв не нашел отклика, и в апреле 2016 года Киев снова поставил этот вопрос перед ОБСЕ, заявив о своем намерении отправить на восток Украины вооруженную полицейскую миссию.

После продолжительных и бесплодных переговоров между Киевом и Москвой о характере и мандате этой миссии данная идея в силу многочисленных разногласий была отвергнута.

Российское предложение также не нашло особого отклика в международном сообществе. Вполне естественно, что Киев отказался от многочисленных предварительных условий, сопровождающих создание миротворческих сил, Прежде всего, он отказался от фактического признания сепаратистских образований, а также отверг схему размещения миротворцев.

В то время как Москва хочет, чтобы миротворцы размещались только вдоль линии соприкосновения, Киев утверждает, что они должны иметь возможность вести наблюдение за всеми сепаратистскими территориями, и что самое важное, за российско-украинской границей.

Логика Москвы, выступившей с новым предложением о миротворцах, имеет двоякий характер. Во-первых, Кремль хочет предотвратить принятие закона о деоккупации, который в настоящее время рассматривает украинская Рада.

В соответствии с этим законом украинские законодатели официально признают Донбасс в качестве временно оккупированной российскими войсками территории. Таким образом, этот конфликт будет официально заморожен, а «народные республики» (Донецкая и Луганская) будут изолированы от остальной Украины.

Тем самым, ответственность за сепаратистские территории будет возложена на Россию. Москва стремится избежать этого любой ценой, отдавая предпочтение «особому статусу» Донбасса, потому что он придаст легитимный характер отделению этих территорий от Украины.

Вторая цель Москвы при выдвижении этого предложения о миротворцах заключается в изменение динамики урегулирования конфликта в рамках минского процесса. Россия пытается зеркально отобразить те намерения, которые скрываются за голосованием в Раде, то есть, вернуть «ядовитую пилюлю» сепаратистских территорий назад в Украину и сделать так, чтобы именно Киев нес все политические и финансовые издержки, связанные с возможной реинтеграцией Донбасса.

Тому есть несколько подтверждений. С недавнего времени в России идут разговоры о перенаправлении идущей в Донбасс «гуманитарной помощи» в Крым и Калининградскую область, а также появляются слухи о предстоящих изменениях в руководстве донецкой и луганской «народных республик» в рамках подготовки к возможному воссоединению этих территорий с Украиной.

Украинский конфликт — это война на истощение, которая ведется на линии фронта и в дипломатической сфере. Минский процесс зашел в тупик и все чаще подвергается критике, а Москва и Киев по-прежнему настаивают на своих толкованиях минских договоренностей, которые очень сильно различаются. Таким образом, ситуация загнана в тупик, из которого Россия пытается выбраться.

Но такая смена тактики никоим образом не объясняет, как Кремль намерен сохранить лицо и превратить ситуацию в политическую победу у себя дома. Переговоры в ООН, а также закулисные дискуссии между США и Россией будут и дальше нацелены на поиск решения о размещении миротворческой миссии на востоке Украины, которое было бы приемлемо как для Москвы, так и для Киева. Не исключено, что Вашингтон поддержит российский план, но таким образом, чтобы при этом не уронить своего достоинства.

Многие вопросы остаются без ответа и решения. Например, это вопрос об амнистии для сепаратистов, вопрос о местных выборах, о стабилизации после окончания конфликта, о восстановлении Донбасса и так далее. Не исключено, что политика великих держав переместит эти «детали» на второй план в ущерб Украине и к выгоде для России.

Матье Булег, newsweek.com (перевод – inosmi.ru)