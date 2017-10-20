закрыть
20 октября 2017, пятница, 11:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Время защищаться

19
  • Ирина Халип
  • 20.10.2017, 8:53
  • 8,485
Ирина Халип

Дедовщина идет в каждый дом.

Это не жизнь, это «Скотный двор» Оруэлла, происходящий в «1984» того же Оруэлла, если кто еще не понял. Если сидишь дома, зажмурив глаза и заткнув уши, - еще можно выдержать. Но стоит выйти на улицу, или включить компьютер, или встретить знакомого – Оруэлл возрождается и расцветает, как пион под лучами утреннего солнца.

Встречаю знакомого, который много лет работал в министерстве обороны.

- И чего вы все так всполошились из-за этого солдата в Печах? – удивляется он. – Ты знаешь, сколько таких случаев? Да до фига! Дедовщина была, есть и будет.

Приходит подруга, чей сын недавно отслужил в армии. Рассказывает, как его заставляли сто раз подойти к тумбочке и сказать: «Товарищ тумбочка, разрешите пройти!» И ржали. И это, оказывается, было большим везением – дедовщина-лайт. Всего лишь – «товарищ тумбочка».

Захожу к знакомому владельцу кафе выпить кофе и расспросить о новостях. Рассказывает, как недавно всем владельцам «точек» в центре города звонили из исполкомов и требовали прийти: «Перед вами будет выступать прокурор». Некоторые пошли – думали, это анонс концертного выступления, и прокурор петь или плясать будет. Но вместо пляшущего прокурора им сообщили, что теперь собственники заведений в центре города должны будут платить государству пять процентов от прибыли, а иностранцы – 25 процентов (инвесторы – велкам ту Беларусь!) за то, что портят исторические здания. О том, что именно они, собственники, сажают возле своих заведений цветы, подстригают траву, убирают мусор и украшают прилегающую территорию, - исполкомовцы как-то забыли.

Узнаю из ленты в социальных сетях, что Ольга Николайчик продает свой дом, чтобы расплатиться с государством за участие в акциях протеста. Оказывается, режиссер-документалист Николайчик, сроду на госслужбе не состоявшая и, соответственно, взяток не бравшая, не грабившая, не воровавшая, не разбойничавшая, должна государству уже больше восьми тысяч долларов. Она продаст их с мамой дом, расплатится с государством и переедет в деревню. Или в Украину. И все равно будет приходить (или приезжать) на акции протеста.

Оруэлловские новости нарастают, как снежный ком. С другом, блестящим хирургом, спасающим детей, государственная больница не продлевает контракт из-за того, что после рождения четвертого ребенка он временно отказывается от ночных дежурств. Приятельнице отказывают в пенсии из-за того, что она много лет ухаживала за лежачей матерью и не уложилась в страховой стаж. Подруге-инвалиду врач шепотом советует покупать дорогое импортное лекарство, потому что от отечественного, положенного бесплатно, вылезут волосы и много чего еще произойдет, а государство на инвалидов выделяет только то, от чего все волосы повылезут.

У белорусов, впрочем, без всяких лекарств скоро не только волосы, но и глаза из орбит повылезают. Потому что каждый день приносит новую «подлянку» от государства. Ты белорус? Так готовься к тому, что у тебя не будет ни работы, ни зарплаты, ни пенсии, ни свободы, ни прав, ни свобод, ни жизни. Ты будешь тратить время, как тысячи сограждан весной, и доказывать, что ты не тунеядец. Ты будешь тратить нервы в судах, как инвалид-колясочник, руководитель офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, которого пытались выселить из общежития. Ты будешь тратить деньги на взятки военкому, чтобы отмазать сына от армии. Ты будешь унижаться перед тюремным вертухаем, чтобы пропустил продукты в передаче для родственника, а он будет издеваться, просто чтобы ты знал: он – начальник, а ты, белорус, кусок дерьма. Ты будешь сидеть в тюрьме после того, как в новогоднюю ночь в тебя выстрелит милиционер в твоей же квартире. В конце концов ты покончишь с собой в подвале, не выдержав государственной дедовщины, - если тебя не убьют раньше.

Государственная дедовщина вовсе не обязательно придет к тебе в образе сержанта-скотины. Она может прийти в любом обличье: сержанта, военкома, судебного исполнителя, участкового милиционера, исполкомовской тетки, санстанции, инспектора опеки, завуча, омоновца, вахтера, гэбэшного опера. Или – всех вместе. Но она не обойдет никого, не надейтесь.

Вы все еще не собираетесь защищаться? Тогда они идут к вам.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Внезапно кончилась еда
Внезапно кончилась еда Владимир Халип
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну