NASA разработала приложение для прогулок на Марсе 1 21.10.2017, 11:47

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Приложение будет совершенно бесплатное и доступное каждому желающему.

Научные сотрудники из космического агентства NASA разработали специальное приложение, с помощью которого любой пользователь сети сможет совершить «прогулку» на Марсе, передает Grifonsoft.ru.

Жители нашей планеты смогут изучить подробную 3D-карту Марса, и отправится в любую его точку. Такое путешествие будет происходить исключительно виртуально, с помощью компьютера, планшета или смартфона.

Создатели подмечают, что пользователь постоянно сможет видеть подсказки от разработчиков о месте его нахождения и даже интересные исторические факты. Также особое удовольствие от приложения получат люди, которые наденут очки виртуальной реальности.