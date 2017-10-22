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«Шура, не будь Януковичем, не пили золотой батон»: В Минске прошел митинг против Лукашенко

  • 22.10.2017, 15:29
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Украинское издание «Обозреватель» вдохновилось лозунгами Марша рассерженных белорусов 2.0.

На Октябрьской площади Минска состоялся «Марш возмущенных белорусов 2.0», пишет издание obozrevatel.com.

Инициатор «Марша» - Белорусский Национальный Конгресс. Основные требования участников акции - отмена декрета № 3, повышение зарплат и пенсий. Также была поднята проблема дедовщины, беззакония и бесчинства в белорусской армии.

Участники акции скандировали «Жыве Беларусь!» и держали баннер с призывом к Лукашенко не грабить народ. Также из толпы звучало: «Лукашенко, уходи! Свободу!»

Выступили лидеры оппозиции Николай Статкевич и Вячеслав Сивчик, собралось несколько сотен человек.


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