Вячеслав Сивчик: Каждому пора определиться – он с нами или с Лукашенко 3 22.10.2017, 16:04

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Вячеслав Сивчик

Те, кто вышел на Марш рассерженных белорусов 2.0 – соль белорусской земли.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Один из активистов Белорусского Национального Конгресса, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик рассказал о значении этой акции:

«Пока мы с вами разговариваем, на Окрестина абсолютно незаконно удерживаются наши коллеги, которые были с нами не на одной акции Белорусского Национального Конгресса: это и Евгений Афнагель, и Максим Винярский, и Павел Северинец.

Поэтому я очень благодарен людям, которые сегодня вышли на Площадь. Им всем – огромное спасибо! Надо благодарить за мужество каждого человека, который находит в себе силы прийти на акцию, несмотря на все давление, которое есть.

И к сожалению, это давление не только со стороны властей. Вы можете почитать в социальных сетях, что городят – другого слова не найду – некоторые представители псевдо-оппозиции, которые до такой степени смирились с этим режимом, что все эти незаконные суды, незаконные сутки ареста, штрафы они уже начали интерпретировать как «нормальную кару». Типа: не ходите люди, вас посадят. Я просто удивляюсь, что бы они делали, например, во времена Кастуся Калиновского? Тогда люди платили за свободу своей жизнью. Мы же призываем людей выходить на мирный протест.

Мы вместе с людьми требуем того, что необходимо каждому белорусу: свободы. Без свободы будет как в Северной Корее. И поэтому нельзя, чтобы сейчас звучали трусливые слова представителей псевдо-оппозиции. Каждому надо определиться: он с Лукашенко или с нами. С Лукашенко все понятно: он уничтожает наш народ. Мы – против этого. А вы где находитесь?

Тем, кто сегодня вышел – огромное спасибо! Прав был Николай Статкевич, когда сказал, что эти люди – соль белорусской земли».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.