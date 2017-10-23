В интернет выложили неизвестную песню Владимира Мулявина 1 23.10.2017, 16:58

2,339

Запись появилась на youtube-канале «Песняры времени своего» украинско-шотландской исследовательницы фольк-музыки.

- Это материал из моего личного архива, - рассказывает kp.by украинского-шотландская исследовательница фольк-музыки Анжела Гергель. - Песню зафиксировали на репетиции ансамбля как раз тогда, когда готовилась к сдаче программа «Вянок». Пленку мне досталась в свое время от одного из музыкантов ансамбля.

Шуточная вещь «Па ляду, у глухім бары» должна была войти в программу «Песняров» на стихи Максима Богдановича «Вянок» наряду со «Слуцкімі ткачыхамі», «Веранікай» и «Зоркай Венерай». Но Владимир Мулявин почему-то решил исключить номер из цикла.

Кадры из единственной телесъемки "Вянка". Фото: youtube.com

- Интересно, что вступление к «Па ляду, у глухім бары» осталось в программе – оно перекочевало к песне «Вянок», - замечает Анжела.

Кстати, в этом году программу «Вянок» восстановил Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича с участием музыкантов из пост-«песняровских» проектов. Новые аранжировки дирижер Александр Кремко написал, видимо, по другой копии записи с той же репетиции 1991 года. Она попала в коллектив через московских поклонников ансамбля.

Первый показ «Вянка» с оркестром состоялся 9 сентября у Ратуши, а следующий планируется на 9 декабря – в день рождения Максима Богдановича. На этих концертах «Па ляду, у глухім бары» также звучит среди прочих номеров цикла.