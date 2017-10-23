закрыть
23 октября 2017, понедельник, 20:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В интернет выложили неизвестную песню Владимира Мулявина

1
  • 23.10.2017, 16:58
  • 2,339

Запись появилась на youtube-канале «Песняры времени своего» украинско-шотландской исследовательницы фольк-музыки.

- Это материал из моего личного архива, - рассказывает kp.by украинского-шотландская исследовательница фольк-музыки Анжела Гергель. - Песню зафиксировали на репетиции ансамбля как раз тогда, когда готовилась к сдаче программа «Вянок». Пленку мне досталась в свое время от одного из музыкантов ансамбля.

Шуточная вещь «Па ляду, у глухім бары» должна была войти в программу «Песняров» на стихи Максима Богдановича «Вянок» наряду со «Слуцкімі ткачыхамі», «Веранікай» и «Зоркай Венерай». Но Владимир Мулявин почему-то решил исключить номер из цикла.

Кадры из единственной телесъемки "Вянка". Фото: youtube.com

- Интересно, что вступление к «Па ляду, у глухім бары» осталось в программе – оно перекочевало к песне «Вянок», - замечает Анжела.

Кстати, в этом году программу «Вянок» восстановил Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича с участием музыкантов из пост-«песняровских» проектов. Новые аранжировки дирижер Александр Кремко написал, видимо, по другой копии записи с той же репетиции 1991 года. Она попала в коллектив через московских поклонников ансамбля.

Первый показ «Вянка» с оркестром состоялся 9 сентября у Ратуши, а следующий планируется на 9 декабря – в день рождения Максима Богдановича. На этих концертах «Па ляду, у глухім бары» также звучит среди прочих номеров цикла.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну