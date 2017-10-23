Ученые: Заговорить на другом языке проще, если немного выпить 23.10.2017, 22:11

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Люди догадывались об этом давно, но никаких научных исследований на эту тему не проводилось.

Если вы говорите на иностранном языке, то наверняка бывали в неприятной ситуации: вам трудно подобрать слова и даже произнести их правильно.

Но если немного выпить, то слова вдруг начинают литься свободным потоком, и вы начинаете нанизывать их одно на другое, превращая в предложения, как будто чужой язык стал для вас родным.

Оказывается, это не субъективное впечатление, вызванное легким опьянением, передает ВВС.

Как отмечается в статье, опубликованной в издании Journal of Psychopharmacology, небольшая доза алкоголя действительно улучшает способность говорить на иностранном языке.

Хотя алкоголь, как давно известно, негативно воздействует на память и концентрацию внимания и в этом смысле может быть барьером на пути овладения языком, в то же время он способствует повышению уверенности в себе, снимает внутренние преграды и зажатость, а также облегчает общение.

Все эти факторы присутствуют при общении на иностранном языке, и неудивительно, что в результате слегка подвыпившие люди смелее вступают в контакт и ведут себя естественнее.

"Под градусом" легче

Люди догадывались об этом давно, но никаких научных исследований на эту тему не проводилось - лишь недавно группа физиологов из Ливерпульского университета и Кингс-колледжа в Лондоне в сотрудничестве с коллегами из Маастрихтского университета в Нидерландах решили проверить все это на практике.

Они призвали на помощь группу в составе 50 немцев, которые недавно выучились говорить, писать и читать по-нидерландски.

Некоторым из них давались контролируемые дозы алкоголя, в зависимости от их веса. Другие получали напиток-плацебо, не содержащий алкоголя. Затем участники эксперимента должны были беседовать с голландцами на их языке, причем голландцы не знали, кто из испытуемых находился под воздействием алкоголя. Голландцы же проводили оценку того, кто из их собеседников говорил лучше, по нескольким категориям.

Анализ полученных результатов показал, что добровольцы, принявшие контролируемые дозы алкоголя, получали более высокие оценки, особенно по категории "произношение".

"Наше исследование свидетельствует о том, что употребление алкоголя благотворно влияет на произношение иностранных слов у людей, которые недавно выучили язык", - говорит Инге Керсберген, соавтор публикации и сотрудник Института психологии при Ливерпульском университете.

Однако это же исследование показало, что прием алкоголя никак не воздействовал на то, как сами испытуемые оценивали свои навыки. Исследователи подчеркивают, что речь шла о приеме очень небольших доз алкоголя.

Повышение принятых доз, считают они, может привести к обратному эффекту.