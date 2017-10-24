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Федынич: Если бы чиновники примерили, каково это – прожить на одну минималку, сразу все стало бы ясно

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  • 24.10.2017, 14:42
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Геннадий Федынич
Фото: «Салідарнасць»

Сегодня люди, которые имеют минимальные зарплаты, находятся в бедственном положении.

О планах властей «поддержать» белорусов, которые зарабатывают в месяц меньше минималки рассказал глава провластной Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, который в ходе встречи с представителями правительства заявил о том, что для этих людей необходимо обеспечить «минимальный социальный стандарт в оплате труда каждому добросовестному работнику».

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии «Салiдарнасцi» критически оценил такую инициативу. По мнению эксперта, людей с очень низкими заработками в Беларуси достаточно много:

– Это происходит, когда наниматель дает небольшие оклады, которые даже с учетом премии не дотягивают до минимальной заработной платы. И по закону такие работодатели должны доплачивать сумму до уровня минималки. Но это не решает проблему.

Профсоюзный лидер уверен: минимальный уровень оплаты труда должен быть привязан не к минимальной зарплате, которая сегодня составляет 265 рублей ($130), а к минимальному потребительскому бюджету, который для трудоспособного населения равняется 410 рублям ($205).

– Позыв Федерации профсоюзов ничего, кроме разочарования, не вызывает, – заметил Геннадий Федынич.

– Лучше бы они вышли с инициативой, что тариф первого разряда должен равняться минимальному потребительскому бюджету. И снялись бы все вопросы. Сегодня человек работает по первому разряду и не может заработать, чтобы заплатить за коммуналку, поесть, что-то купить себе. Это все входит в минимальный потребительский бюджет. А минимальная заработная плата ничего из себя не представляет. И не покрывает этих расходов. Ребята, нужно от печки плясать. У них достаточно рычагов – выходите, ставьте этот вопрос ребром. А так это кнутом по воде.

Геннадий Федынич подчеркивает, что сегодня люди, которые имеют минимальные зарплаты, находятся в бедственном положении:

– Это, скорее всего, работники детских садов, повара, воспитатели. Да и на частных предприятиях я допускаю, что такое тоже может быть. Кто-то из них подрабатывает, где-то семья помогает, а если, не дай Бог, этот человек один – то это не жизнь, а выживание. Если бы чиновники примерили на себе, каково это прожить на минимальную заработную плату месяц-другой, то сразу бы стало все ясно. А так в нищету сталкивают людей.

По словам главы РЭП, такая ситуация показывает, что «в 10% случаев зарплата растет, а в 90% – не растет».


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