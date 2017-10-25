Барановичского активиста бросили на рельсы, когда он собирался на акцию в Минск 7 25.10.2017, 15:05

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На вокзале к Григорию Грыку подошли люди в штатском.

21 октября Григория Грыка задержали на перроне вокзала перед посадкой в поезд, на котором он планировал ехать в столицу, где в тот день проходила акция протеста Марш рассерженных белорусов 2.0, сообщает «Белсат».

Задерживали активиста сотрудники в штатском.

Как рассказывает активист в выложенном сегодня видео, он вышел из дома и возле подъезда его никто не задержал (как происходит обычно). Он направился на вокзал, чтобы ехать на акцию протеста Марш рассерженных белорусов 2.0.

«Хотел выйти на перрон. Увидел милиционеров в гражданском. Включил телефон на видеозапись. Дорогу загородили два человека, один что-то достал из кармана, показал и сказал отдать паспорт», – рассказывает Грик.

Грык отдал паспорт. Милиционер сказал, что активиста заберут в барановичскую милицию.

«Я спросил, за что, и сказал либо составлять протокол на месте, либо отпустить. Я хотел пройти к поезду. Тогда милиционер начал бить меня в живот, провоцировать, чтобы я ему ответил, чтобы было за что задерживать. Они меня толкнули, и я упал на рельсы».

Активист снимал все на камеру. Он пришел в себя и попросил милиционеров ЖД, которые прибежали, отреагировать. Однако те сказали, чтобы Грык разбирался сам. Мужчина начал вызывать 102, но милиционер в штатском выхватил телефон. Грыка подхватили под руки и потащили к остановке такси.

«Подошел неравнодушный гражданин, спросил, что происходит. Я сказал, что меня в пятый раз ни за что задерживают. Позже подъехала машина, меня отвезли в ГУВД», – рассказывает Грык.

Сначала милиционеры говорили, что в поселке, где живет Грык, что-то украли. После отвели в кабинет майора Павлени, где он сказал, что Грык – свидетель.

«Он сказал, что 15 числа в интернете появилась информация, что в Барановичах кто-то проводил пикет, поэтому меня привезли в качестве свидетеля. Я показал паспорт и билет, чтобы доказать, что вернулся в Беларусь 17-го. Мне дали телефон вызвать адвоката и скорую помощь», – говорит активист.

Однако Павленя сказал, что скорая и адвокат не нужны, а милиционеры не хотели отдать телефон. В результате они удалили запись избиения и другие видео, после чего отдали устройство. Всего активиста продержали в милиции более 4 часов.

«Все сделали для того, чтобы я никуда не поехал», – говорит Грык.