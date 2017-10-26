BBC: Есть еще и другая, более загадочная, группа «друзей Путина» 1 26.10.2017, 8:24

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Фото: MIKHAIL METZEL/TASS

Что еще стало известно из доклада о $24 миллиардах у ближайшего окружения Путина.

Состояние так называемого ближнего круга президента России Владимира Путина составляет примерно 24 млрд долларов, утверждает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эта журналистская организация прославилась в 2016 году расследованием "панамских документов".

Центр опубликовал расследование "Путин и посредники" об источниках богатства людей, которых в OCCRP считают близкими к российскому президенту. Русская служба ВВС выбрала главные тезисы из этого доклада.

Такую оценку центр приводит впервые. Как говорится в материалах OCCRP, она делалась на основе собственных расчетов и оценках журнала Forbes за 2017 год. В итоге совокупное состояние ближнего круга Путина в OCCRP оценили примерно в 24 млрд долларов.

Как пишут журналисты центра, бизнес людей из "ближнего круга" Путина связан либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями: "Общая черта всех этих историй успеха - связь с президентом".

Есть и другая группа, "небольшая и более загадочная", которые "отрицают какую-либо коммерческую деятельность". Исследователи не смогли найти объяснения обнаруженным у них богатствам, но обращают внимание на общую черту с первой группой: все они либо члены семьи Путина, либо его друзья детства.

"Объяснить, откуда у посредников взялись такие деньги просто - вполне возможно, это собственные средства Путина", - пришли к выводу в OCCRP.

Прямых доказательств этому не приводится. Официально президент в прошлом году заработал 8,858 млн рублей, сообщал Кремль в апреле этого года.

Всего в расследовании упоминается 21 человек. Среди них как публичные фигуры, так и не известные широкой публике люди.

Люди из доклада OCCRP:

Ильхам Рагимов, Юрий Ковальчук, Сергей Ролдугин, Аркадий, Борис, Игорь и Роман Ротенберги, Геннадий Тимченко, Ксения Франк, Виктор Хмарин, Михаил Шеломов, Николай, Юрий и Кирилл Шамаловы, Екатерина Тихонова, Мария Путина, Фаассен Йоррит Йост, Петр Колбин, Игорь Путин, Роман и Михаил Путины.

Из списка людей из ближнего круга Путина только треть находятся под санкциями. Это Петр Колбин, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги и Юрий Ковальчук.

Почему это важно? К февралю 2018 года власти США должны подготовить детальный отчет, в том числе о связях между олигархами и президентом Путиным (или же другими членами российской правящей элиты).

Бизнесмены, которых принято относить к близкому окружению Путина, рискуют оказаться под американскими санкциями. Их активы в США могут быть заморожены, им запретят въезд в страну.

По версии OCCRP, восемь человек из списка - ближние или дальние родственники российского президента.

Применительно к ближнему кругу упоминаются 15 компаний, которые могут являться источником благосостояния нескольких фигурантов списка. Это инфраструктурные компании "Стройгазмонтаж" (Аркадий Ротенберг) и "Стройтрансгаз" (Тимченко), нефтетрейдер Gunvor, страховая компания "Согаз", "Новатэк" (Тимченко), "Сибур" (Кирилл Шамалов, которого агентство Рейтер называло мужем предполагаемой дочери президента Путина), Volga Group (Тимченко) и другие.

Интересный факт: в списке упоминается почетный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктор Хмарин. О нем журнал Forbes писал в 2013 году в материале под заголовком "Бедный родственник: почему друг Путина Виктор Хмарин не стал миллиардером".

Журнал утверждал, что он так и не сделал "головокружительную карьеру на госслужбе, не занял высокий пост в госмонополиях, его имя не фигурирует в списке Forbes".

Представитель Аркадия Ротенберга отказался комментировать расследование OCCRP Русской службе BBC.

Би-би-си направила запросы в СМП-банк, подконтрольный братьям Ротенбергам, представителю Тимченко, в компании "Согаз", в банк "Россия" (Юрий Ковчальчук, упоминается в расследовании), компанию "Киевская площадь" (совладелец - Ильхам Рагимов, см. врез), в "Сибур" и "Ямал СПГ" (по данным СМИ, его совладельцем был знакомый Путина Петр Колбин).

Связаться с Колбиным, виолончелистом Сергеем Ролдугиным (о дружбе с которым рассказывал сам Путин после публикации "панамских документов"), а также родственниками президента Игорем и Романом Путиными не удалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос BBC назвал расследование OCCRP "очередным клеветническим опусом", который "внимания не заслуживает".