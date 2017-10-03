Навальный – судье: Я вас не возьму в Россию будущего 9 3.10.2017, 9:39

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Алексей Навальный

Российского оппозиционного политика арестовали на 20 суток.

Российский оппозиционер Алексей Навальный третий раз за год отправлен под арест. Симоновский суд Москвы дал ему 20 суток за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде.

"Я вас не возьму в прекрасную Россию будущего", - прокомментировал решение судьи сам Навальный, передает из зала суда корреспондент ВВС. Суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массовых акций.

"Если раньше меня сажали за несанкционированный митинг, то сейчас меня уже за полностью легальный митинг арестовывают. Наверное, это такой подарок на путинский юбилей", - прокомментировал решение суда Навальный.

Главу "Фонда борьбы с коррупцией" задержали на прошлой неделе, утром 29 сентября, в подъезде его дома. Навальный собирался ехать на вокзал, а оттуда - в Нижний Новгород, где должен был пройти митинг его сторонников.

Полиция объяснила задержание призывами политика к участию в несогласованной акции. Власти Нижнего Новгорода также заявляли, что согласования на митинг у соратников Навального нет.

В суде Навальный рассказал, что его штаб подавал заявку на митинг в центре города. Власти предложили пять других мест. На одно из них сторонники Навального согласились. Однако потом мэрия сообщила, что там проходит другое мероприятие. Штаб Навального посчитал отказ в такой форме незаконным и призвал людей выходить на эту площадь.

Поддержать Навального к зданию суда в понедельник пришли десятки сторонников. Навальный попросил перенести заседание в зал побольше, но судья Хызыр Муссакаев ответил, что этот зал "роднее", но в итоге в зал заседания пустили журналистов с камерами.

"Наши встречи в регионах привлекают много людей - даже больше, чем рассчитывали. Это радость для нас, и, видимо, горесть для Кремля", - обратился Навальный к судье.

Защита Навального в суде заявила, что сотрудники полиции на протяжении 11 часов удерживали Навального без предъявления протокола. После этого Навальному показали пост с призывом выходить на митинг, который написал не он сам, а его юрист Иван Жданов, рассказал Навальный в суде.

В качестве доказательства того, что Навальный призывал к несанкционированной акции, в суде было показано видео из "Инстаграма" политика. "Как же так? Задержан на этих основаниях я был в десять часов утра, а запись сделал уже в ОВД [после задержания]", - сказал Навальный судье.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Сен 29 2017 в 2:14 PDT

Судья также зачитал несколько постов Навального, где он призывал жителей Нижнего Новгорода выйти на акцию.

Оппозиционер обратил внимание, что еще один ролик, приложенный обвинением, где он призывал выйти на акцию в Нижнем Новгороде, записывался до заявлений властей о том, что митинг нельзя считать согласованным.

Одновременно в понедельник Савеловский суд Москвы рассматривал административное дело главы штаба Навального Леонида Волкова, которого также обвиняют в повторном нарушении порядка организации митинга. Как и Навальный, он получил 20 суток административного ареста.

В пятницу Волкова задержали в Нижнем Новгороде, когда он подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению митинга.